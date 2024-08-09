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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Дом на Комиссаровской, в котором продается квартира

Камин с мангалом и винный погреб: в Омске продают квартиру за 30 миллионов рублей

9 августа 2024, 07:04
Фото: yandex.ru/maps
Дом на Комиссаровской, в котором продается квартира

В Омске за 30 млн рублей выставили на продажу квартиру с камином и погребом

Располагается она в центре города, из панорамных окон открывается вид на Ленинградский мост и реку. В квартире два входа, несколько ванных комнат и даже оборудованный камин.

Омичам на сайте объявлений предлагают купить квартиру в историческом месте в доме 1908 года постройки по улице Комиссаровская, 18. Потолки здесь в высоту достигают почти четырех метров, а в квартире даже есть камин на дровах. Потенциальным покупателям предлагают жарить шашлык прямо у себя в комнате.

Как уточняется в публикации, для четырехкомнатной квартиры в 140 кв. м соединили две разные квартиры. Здесь есть кухня, гостевой туалет, гостевая комната с душевой, кабинет, гостиная с камином, постирочная, винный погреб, теплый пол, спальня с собственной ванной, кондиционеры и пожарная сигнализация. Окна выходят на Ленинградский мост. За все это они просят 29,5 млн рублей.

Фото: Скриншот сайта «Авито»

По словам хозяев, сейчас они доделывают ремонт крыши, а перепланировка в квартире узаконена.

«Такая квартира, которую не каждый поймет и мало кто сможет себе позволить, достойна самого лучшего, как и ее будущий хозяин! Звоните только если вы ценитель, понимающий, что такое настоящий дизайн! Это не вензеля, а квартира в центре города с камином, которая будет только у вас! Вы покупаете именно то, что подчеркнет вашу индивидуальность!», — говорится в объявлении.

В Омске, напомним, нередко продают квартиры по очень высоким ценам. Ранее Город55 сообщал о продаже студии площадью 69 квадратных метров. За квартиру, в которой, по словам владельца, все продумано до мелочей и выполнен уникальный дизайн от талантливого питерского дизайнера, просили 19,2 млн рублей.

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#Общество#Недвижимость#Омск#Продажа#Квартира#Новости#Элитное жилье
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