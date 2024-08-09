Камин с мангалом и винный погреб: в Омске продают квартиру за 30 миллионов рублей

Как уточняется в публикации, для четырехкомнатной квартиры в 140 кв. м соединили две разные квартиры. Здесь есть кухня, гостевой туалет, гостевая комната с душевой, кабинет, гостиная с камином, постирочная, винный погреб, теплый пол, спальня с собственной ванной, кондиционеры и пожарная сигнализация. Окна выходят на Ленинградский мост. За все это они просят 29,5 млн рублей.