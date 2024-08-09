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Недвижимое имущество

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2024
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
Непредсказуемый рынок. В некоторых регионах России упали цены на жилье
Перед отменой льготной ипотеки рынок недвижимости в некоторых регионах начал вести себя непредсказуемо: спрос растет, а цены на новостройки снижаются.
18 июня, 10:01
Копить годами. Топ-5 регионов России, в которых цены на жилье растут быстрее всего
Оказалось, что наиболее быстро растущие цены на жилье — в провинции.
11 июня, 13:37
Омск оказался на последнем месте рейтинга по количеству «компактного» жилья
20 мая, 13:31
В омском отделении Всероссийского общества глухих прошли обыски по уголовному делу
5 апреля, 14:00
Омск занял второе место в рейтинге по темпам роста цен на вторичное жилье
20 марта, 11:51
Омск оказался на 6 месте рейтинга по доле нераспроданных квартир в новостройках
Согласно данным исследователей, доля нераспроданной недвижимости в новых домах составила 56%.
14 марта, 12:52
Прибрал к рукам. Омич подделал документы для продажи чужой земли
На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве.
29 февраля, 06:56
Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня
27 февраля, 14:19
Под подушку или купить двушку? Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги
20 февраля, 08:50
Эксперт объяснил, что такое «ипотечный пузырь» и что будет, когда он лопнет
15 февраля, 11:35
Наказание за убийство, свалка черепов и недоступные квартиры. Омск сегодня
2 февраля, 14:27
2023
Четверть миллиона за квадрат. В центре Омска продают квартиру за 68 000 000 рублей
25 августа 2023, 08:17
Лучшие районы Омска для проживания в частном доме
11 августа 2023, 08:06
Омским сиротам выделят дополнительные сертификаты на приобретение жилья
Сегодня в министерстве строительства Омской области начали выдавать дополнительную партию сертификатов на покупку недвижимости в собственность.
7 августа 2023, 12:30
Главу поселения Омской области досрочно отправили в отставку из-за утраты доверия
Оказалось, что у чиновника было недвижимое имущество, о котором он не сообщил.
10 мая 2023, 04:54

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