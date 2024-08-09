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Посадка

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Август
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Июль
В омском саду «Сибирь» при покосе травы снесли семь молодых деревьев
3 июля, 10:29
Апрель
Пилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»
Пилот Сергей Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию, это произошло после окончания расследования Росавиации.
17 апреля, 11:58
Февраль
Со второго раза. Самолет, летевший из Уфы в Омск, вынужденно вернулся из-за неполадок
27 февраля, 04:17
Гонки с ДПС, экскурсия к самолету в пшеничном поле и банда сутенеров. Омск сегодня
16 февраля, 14:03
Январь
Объявили тревогу. В пассажирском самолете по пути из Омска в Москву отказал двигатель
29 января, 08:34
Стала известна причина экстренной посадки самолета Уфа-Омск
25 января, 07:47
Ноябрь 2023
Не убрались створки шасси. Самолет из Екатеринбурга не смог улететь в Омск
Посадка прошла благополучно.
25 ноября 2023, 12:00

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