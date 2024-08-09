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Продажа квартиры

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Август
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Июнь
Непредсказуемый рынок. В некоторых регионах России упали цены на жилье
Перед отменой льготной ипотеки рынок недвижимости в некоторых регионах начал вести себя непредсказуемо: спрос растет, а цены на новостройки снижаются.
18 июня, 10:01
Апрель
Ремонт сами. В Омске выставили на продажу за 19 миллионов четырехкомнатную квартиру
Собственник рассказал, что уже создал дизайн-проект для этого жилища.
29 апреля, 06:45
«Продадим в хорошие руки». В Омске выставили на продажу квартиру с батутом за 25 млн
13 апреля, 08:44
Март
Готовьтесь. Россияне останутся без льготной ипотеки из-за меняющихся планов
Планируется сократить долю льготной ипотеки.
6 марта, 12:25
Зданию 86 лет. В Омске за 17,5 млн продают квартиру с видом на здание правительства
Квартира продается со всей мебелью, что делает ее готовой к заселению новых жильцов.
6 марта, 02:51
Февраль
Без новостроек. Омск выбился в лидеры по росту цен на вторичное жилье
23 февраля, 06:28
Сентябрь 2023
В Омске цены на большие квартиры подскочили до шести миллионов за год
13 сентября 2023, 03:15
Август 2023
Четверть миллиона за квадрат. В центре Омска продают квартиру за 68 000 000 рублей
25 августа 2023, 08:17
В Омске семья продала квартиру и перед выездом устроила застолье с поджогом
Новая владелица ждала, когда прежние жильцы покинут помещение.
24 августа 2023, 07:45

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