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Аварийное жилье

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Ноябрь
«Рушится со всех сторон»: омичи пожаловались на состояние жилого дома Старом Кировске
6 ноября, 14:24
Октябрь
Трещины в стенах. Омским аварийным общежитием заинтересовался Бастрыкин
18 октября, 03:12
Опасения оправдались? В Омске участки на Кемеровской отдают под высотную застройку
3 октября, 05:33
Сентябрь
Для многоэтажной застройки. Мэрия Омска изъяла у собственника квартиру в ветхом доме
Мэр города Сергей Шелест подписал постановление, согласно которому у собственника изымается квартира в аварийном доме на улице 3-й Разъезд, позже на этом месте планируется возвести многоэтажной дом.
20 сентября, 13:32
Мэр Омска рассказал о переселении омских семей из аварийного жилья в новые дома
12 сентября, 08:36
«Страшно ходить». Жители омских Нефтяников пожаловались на опасные аварийные дома
5 сентября, 14:30
Август
Кошачье бешенство, разрушающийся дом и спасение деревьев. Омск в пятницу
23 августа, 14:08
Омский следком начал проверку прав жильцов аварийного дома после «Мужского/женского»
19 августа, 13:49
Расселят через семь лет. В Омске решили снести сразу два аварийных дома
14 августа, 05:17
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Июль
Опыт имеется. Омичке заплатят 2,7 млн рублей за снос трех аварийных домов
30 июля, 03:00
Отказываются съезжать. У омичей из аварийного дома на Магистральной изымают комнаты
3 июля, 08:42
Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
3 июля, 03:50
Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили
По новостройке, в которой живет женщина с детьми, уже пошли трещины и не работает вентиляция.
2 июля, 12:27
На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов
2 июля, 09:29
1,5 млн на демонтаж. В Омске ищут подрядчика для сноса аварийного дома на 20 лет РККА
2 июля, 05:44
Июнь
Семь лет до расселения. Омскую пятиэтажку на 20-го Партсъезда признали аварийной
26 июня, 03:24
Губернатор Омской области подвел итоги 2023 года. Основные тезисы
Виталий Хоценко рассказал о привлечении денег на нацпроекты, рождаемость, кадровый дефицит, строительство Красногорского гидроузла.
20 июня, 06:35
«Люди изнывают». Жители омского аварийного дома пожаловались на горячие батареи в +29
14 июня, 13:02
Важно. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной
14 июня, 03:42

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