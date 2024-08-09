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Угроза обрушения

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2024
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня
19 июля, 14:09
Халатность. Омский следком возбудил уголовное дело после обрушения потолка в бараке
Жильцов дома на улице 1-й Учхозной должны были переселить из аварийной постройки еще несколько лет назад, недавно в одной из квартир обвалился потолок.
21 марта, 12:13
Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня
20 марта, 14:31
Угроза обрушения. Омская прокуратура потребовала расселения аварийной трехэтажки
26 февраля, 04:20
2023
Красная икра, рухнувшее перекрытие и мощный циклон. Омск сегодня
24 ноября 2023, 13:49
Трещины и «висящие» стены. Омичи жалуются на бездействие управляющей компании
Жильцы боятся спать и воюют с управляющей компанией. Еще один кирпичный дом в Омске «на волоске» от обрушения.
9 марта 2023, 07:49

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