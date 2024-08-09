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Аварийное

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Август
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Июнь
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
Март
Снос проблемной гимназии, оттепель в подъезде и кресло за 2 миллиона. Омск сегодня
28 марта, 14:06
Рухнувший потолок, грязь вместо воды и собачьи поцелуи. Омск сегодня
15 марта, 14:30
Январь
«Строили тяп-ляп». Омичи из аварийных домов рассказали, в какие условия их переселили
30 января, 13:12
«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи
15 января, 11:11
Декабрь 2023
Снежный беспредел, аварийный жилой дом и мокрые посылки. Омск сегодня
6 декабря 2023, 14:52
Ноябрь 2023
Ремонт мостов, дерево на волоске и убыточная прибыль. Омск сегодня
30 ноября 2023, 13:46

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