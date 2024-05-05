Рухнувший дом, перестановки в «Авангарде» и виновник взрыва. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Неделя началась с не самых спокойных новостей: в ночь с 29 на 30 апреля в Омске обрушилось трехэтажное здание на улице Молодогвардейской — дом №39 неожиданно лишился чуть больше 200 кв. м площади. К счастью, пострадавших при инциденте не было: дом был «почти жилой» — его признали аварийным еще в 2014 году.
Кстати, после признания дома аварийным, выдержал он ровно 10 лет и 1 день — комиссия, признавшая дом аварийным, состоялась 28 апреля 2014 года. Но, дом и вправду «заслуженный» — возвели его в 1959 году. С тех пор в обветшалом (а теперь и рухнувшем) жилье числился только один собственник — как выяснилось, до происшествия как раз шли судебные разбирательства о выкупной стоимости, хоть собственник и проживал по другому адресу.
Уже к вечеру 30 апреля все завалы были разобраны: сотрудники городских служб и спасатели за 16 часов полностью очистили зону обрушения от обломков. Ну, а 3 мая дом уже официально перестал существовать — о чем и сообщил мэр Омска в своем Telegram-канале. А вот в правовом поле он еще будет «числиться» некоторое время — до завершения проверки городской Прокуратуры, заинтересовавшейся усилиями городской администрации в расселении аварийного дома.
В грядущем сезоне омская команда выйдет на лед в обновленном составе — всю неделю поступали сообщения о подписании новых контрактов и их расторжениях. Более того — изменения настолько масштабные, что даже сменился ведущий «Авангард TV». Но — обо всем по порядку.
Как стало известно на этой неделе, «Авангард» покинули сразу 4 игрока, знакомые большинству болельщиков — Валентин Пьянов, Райан Спунер, Дамир Жафяров, Иван Телегин. Кроме них ушли и двое защитников: Богдан Киселевич и Егор Рыков.
Одними хоккеистами «потери» клуба не обошлись: Юлия Оверчук, ведущая «Авангард TV», также покинет свою должность — об этом девушка рассказала 30 апреля в личном Telegram-канале. На «посту» ведущей Юлия находилась два года, как и ее предшественница Зухра Уразбахтина. А вот ведущий матчей и мероприятий команды, Никита Петров, остался на своей должности — еще на один сезон.
А вместе с тем, стало известно, кто представит команду в сезоне 2024-2025: уже второго мая стало известно о подписании контракта с Линденом Веем — на льду его можно будет «отыскать» под номером 91. Кстати, за этот год форвард заработает примерно 70 млн рублей.
Кроме того, в команду вступил и Павел Коледов — ранее защитник выступал за «Салават Юлаев». Контракт с хоккеистом рассчитан на 2 года, а руководство клуба рассчитывает на правый хват игрока, его мастерство в обороне и надежность в атаке.
Следующее пополнение команды состоялось за счет обмена «Авангарда» с «ЦСКА»: в омский клуб перешел Даррен Диц — командный игрок и защитник, несущий угрозу соперникам. Ну, а в «ЦСКА» из Омска отправилась денежная компенсация — трансфер подписан и ближайшие два года Даррен будет выходить на лед черно-красной форме под номером 4.
Не забыли в клубе и поговорку «старый друг лучше новых двух»: в команду вернулся Алексей Соловьев, уже выходивший на лед на стороне «ястребов» — в «золотом» сезоне 2020-2021, когда команда завоевала Кубок Гагарина.
Напомним, утро 17 апреля выдалось «громким» — звук взрыва в отделении Сбера на Краснознаменной улице сменился чередой информационных «бумов»: кадры пострадавшего офиса и раскуроченного банкомата, объявление награды за информацию о виновнике — словом, новостей было много. Но, спустя почти две недели, детективная история завершилась — мужчину задержали.
Как оказалось, «на дело» мужчина пошел из-за стремления погасить долги своей бывшей жены. Однако успеха в этом деле добиться ему не получилось: прошлые попытки извлечь деньги из банкоматов провалились, а последняя и вовсе поставила точку в преступной «карьере» мужчины.