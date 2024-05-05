Рухнувший дом, перестановки в «Авангарде» и виновник взрыва. Главные темы недели

Кстати, после признания дома аварийным, выдержал он ровно 10 лет и 1 день — комиссия, признавшая дом аварийным, состоялась 28 апреля 2014 года. Но, дом и вправду «заслуженный» — возвели его в 1959 году. С тех пор в обветшалом (а теперь и рухнувшем) жилье числился только один собственник — как выяснилось, до происшествия как раз шли судебные разбирательства о выкупной стоимости, хоть собственник и проживал по другому адресу.