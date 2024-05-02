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Published Сегодня, 04:39

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Омский «Авангард» официально подписал контракт с канадским нападающим Веем

«Авангард» подписал контракт с канадцем Линденом Веем. Сколько он заработает в Омске

2 мая 2024, 04:39
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» официально подписал контракт с канадским нападающим Веем

Форвард будет выступать за «ястребов» под номером 91.

Омский «Авангард» подписал на один год контракт с канадским форвардом Линденом Веем, сообщили накануне, 1 мая, на сайте клуба. Нападающий будет выступать за «ястребов» под номером 91.

В прошлом сезоне 32-летний Вей играл в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 очков. Нападающий забил 8 шайб и отдал 38 результативных передач. Показатель полезности игрока +9.

В КХЛ Вей выступал за ЦСКА, СКА и «Барыс». В общей сложности сыграл 340 матчей, забросил 81 шайбу, сделал 171 передачу, набрал 233 минуты штрафа.

В «Авангарде» форвард заработает 70 млн рублей. Об этом сообщил спортивный журналист Михаил Зислис в своем телеграм-канале «Правый хват».

Ранее стало известно, что бывший тренер «ястребов» Михаил Кравец возглавил китайский «Куньлунь».

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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#КХЛ#НХЛ#Германия
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