«Авангард» подписал контракт с канадцем Линденом Веем. Сколько он заработает в Омске

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Омский «Авангард» подписал на один год контракт с канадским форвардом Линденом Веем, сообщили накануне, 1 мая, на сайте клуба. Нападающий будет выступать за «ястребов» под номером 91.
В прошлом сезоне 32-летний Вей играл в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 очков. Нападающий забил 8 шайб и отдал 38 результативных передач. Показатель полезности игрока +9.
В КХЛ Вей выступал за ЦСКА, СКА и «Барыс». В общей сложности сыграл 340 матчей, забросил 81 шайбу, сделал 171 передачу, набрал 233 минуты штрафа.
В «Авангарде» форвард заработает 70 млн рублей. Об этом сообщил спортивный журналист Михаил Зислис в своем телеграм-канале «Правый хват».
Ранее стало известно, что бывший тренер «ястребов» Михаил Кравец возглавил китайский «Куньлунь».