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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 10:13

В «Адмирале» Соловьев был капитаном команды

«Авангард» подписал защитника из «золотого состава» 2021 года

3 мая 2024, 09:51
Фото: ХК Авангард
В «Адмирале» Соловьев был капитаном команды

«Авангард» подписал защитника, который помог команде выиграть кубок в 2021 году

В прошлом сезоне Алексей Соловьев играл за «Адмирал» из Владивостока.

Омский «Авангард» сегодня, 3 мая, заключил контракт на два года с защитником Алексеем Соловьевым. Хоккеист уже выступал за «ястребов» в сезоне-2020/2021 и стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне Соловьев играл в дальневосточном «Адмирале». Защитник провел на льду 66 матчей, набрал 20 очков. На счету Алексея 6 заброшенных шайб и 14 результативных передач. В «Авангарде» Соловьев будет выступать под номером 24.

«В „Адмирале“ ему доверили капитанскую нашивку, это говорит о многом. В игровом плане Алексей существенно прибавил, прежде всего, в солидности и уверенности, может проявить себя и в атаке, и в обороне», — рассказал об игроке генменеджер клуба Антон Курьянов.

Алексею Соловьеву 29 лет, начинал карьеру в Москве. В возрасте 17 лет уехал США, где выступал за юниорские команды Техаса, студенческую команду Массачусетса, за «Атланту Гладиаторс» из Джорджии. В КХЛ, помимо «Авангарда» и «Адмирала», играл в новосибирской «Сибири», в ВХЛ — в новокузнецком «Металлурге» и «Омских Крыльях».

Ранее Город55 рассказывал о других трансферах в «Авангарде»:

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