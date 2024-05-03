«Авангард» подписал защитника из «золотого состава» 2021 года

Алексею Соловьеву 29 лет, начинал карьеру в Москве. В возрасте 17 лет уехал США, где выступал за юниорские команды Техаса, студенческую команду Массачусетса, за «Атланту Гладиаторс» из Джорджии. В КХЛ, помимо «Авангарда» и «Адмирала», играл в новосибирской «Сибири», в ВХЛ — в новокузнецком «Металлурге» и «Омских Крыльях».