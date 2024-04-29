Не первая попытка. Полиция поймала человека, который взорвал банкомат в Омске

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В Омске наконец задержали человека, который взорвал банкомат. Инцидент произошел 17 апреля в отделении Сбера на Краснознаменной улице. Подробности рассказали в пресс-службе Сбербанка.
Как выяснилось, к преступлению причастен 40-летний мужчина. До этого он совершил еще четыре попытки украсть деньги из банкомата, но все они не увенчались успехом. В общей сложности неудачливый вор мог забрать больше 12 млн рублей.
Правоохранительные органы нашли у омича газовый и пропановый баллоны, шланги и одежду, которую надевал для совершения «грязных дел». Задержанный признался, что все пять раз именно он нападал на банкоматы.
Теперь мужчина находится под стражей. Ему грозит до десяти лет заключения. В прошлом материале на эту тему Город55 рассказывал о том, в каком теперь находится состоянии офис, где произошел последний взрыв.