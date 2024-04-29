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Published Сегодня, 08:58

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иллюстрация

Не первая попытка. Полиция поймала человека, который взорвал банкомат в Омске

29 апреля 2024, 08:58
Фото: Город55
иллюстрация

Полиция поймала человека, который взорвал банкомат в Омске

Мужчина рассказал подробности своей преступной жизни, в которой он был не совсем удачлив.

В Омске наконец задержали человека, который взорвал банкомат. Инцидент произошел 17 апреля в отделении Сбера на Краснознаменной улице. Подробности рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Как выяснилось, к преступлению причастен 40-летний мужчина. До этого он совершил еще четыре попытки украсть деньги из банкомата, но все они не увенчались успехом. В общей сложности неудачливый вор мог забрать больше 12 млн рублей.

Правоохранительные органы нашли у омича газовый и пропановый баллоны, шланги и одежду, которую надевал для совершения «грязных дел». Задержанный признался, что все пять раз именно он нападал на банкоматы.

Теперь мужчина находится под стражей. Ему грозит до десяти лет заключения. В прошлом материале на эту тему Город55 рассказывал о том, в каком теперь находится состоянии офис, где произошел последний взрыв.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Кража#Омск#Омская область#Россия#Банк#Новости
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