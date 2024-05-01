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Омский «Авангард» не стал продлевать контракты с пятью игроками

«Авангард» не стал продлевать контракты с Телегиным, Спунером и Жафяровым

1 мая 2024, 06:57
Фото: «ХК» Авангард

Омский «Авангард» не стал продлевать контракты с пятью игроками

Омский хоккейный клуб сообщил о прекращении сотрудничества с пятью игроками, причиной стало истечение контракта.

В пресс-службе омского «Авангарда» сообщили о прекращении сотрудничества с пятью хоккеистами, причиной такого решения стало истечение сроков контрактов.

Так, команду покинут защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков, а также нападающие Иван Телегин, Райан Спунер и Дамир Жафяров. Клуб поблагодарил игроков за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что информация об уходе из команды Дамира Жафярова появилась еще в конце прошлого месяца, ей поделился журналист Михаил Зислис в своем телеграм-канале «Правый хват».

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