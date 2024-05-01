«Авангард» не стал продлевать контракты с Телегиным, Спунером и Жафяровым

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В пресс-службе омского «Авангарда» сообщили о прекращении сотрудничества с пятью хоккеистами, причиной такого решения стало истечение сроков контрактов.
Так, команду покинут защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков, а также нападающие Иван Телегин, Райан Спунер и Дамир Жафяров. Клуб поблагодарил игроков за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Напомним, что информация об уходе из команды Дамира Жафярова появилась еще в конце прошлого месяца, ей поделился журналист Михаил Зислис в своем телеграм-канале «Правый хват».