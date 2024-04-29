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Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка

Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка

29 апреля 2024, 03:59
Фото: прокуратура Омской области

Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка

Мэр Сергей Шелест рассказал, были ли в этот момент в доме жильцы.

В ночь с 28 на 29 апреля в Омске частично обрушилась жилая трехэтажка. Она стояла на улице Молодогвардейская, 39. Мэр Сергей Шелест выезжал на место происшествия.

Этот дом был построен в 1959 году. Аварийным зданием его признали 28 апреля в 2014 году. Как известно, пострадавших во время обрушения нет — в квартирах никого не было. Жильцов аварийки уже давно расселили по новым домам, отметил мэр у себя в телеграм-канале.

Видео: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Есть нюанс с одной квартирой жилищного характера. Собственники проживают в другом месте, идут судебные процессы по вопросу выкупной стоимости. Это означает, что в их собственности пока еще числится жилое помещение в этом доме.

На место оперативно выезжали сотрудники МЧС, прокуратура и сам градоначальник.

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