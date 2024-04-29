Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка

Этот дом был построен в 1959 году. Аварийным зданием его признали 28 апреля в 2014 году. Как известно, пострадавших во время обрушения нет — в квартирах никого не было. Жильцов аварийки уже давно расселили по новым домам, отметил мэр у себя в телеграм-канале.