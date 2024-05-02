Омский «Авангард» заключил контракт с защитником из «Салавата Юлаева» Коледовым

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с защитником Павлом Коледовым, сообщили сегодня, 2 мая, в социальных сетях хоккейного клуба.
«В прошедшем сезоне нам очевидно не хватило праворукого опытного защитника. Коледов добавит нашей команде мастерства и надежности в обороне, а также вариативности в атаке. Кроме того, Павел — настоящий лидер, способен повести за собой на льду, сплотить коллектив в раздевалке», — поделился мнением генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В минувшем сезоне 29-летний Коледов играл за уфимский «Салават Юлаев», набрал 12 очков в 61 матче. Защитник забросил 6 шайб и столько же раз становился ассистентом голевых атак. Показатель полезности игрока +7.
Всего в «Салавате» Коледов провел 8 сезонов. Ранее также выступал за «Локомотив», «Сочи» и «Сибирь».
Накануне «Авангард» подписал контракт с легионером Линденом Веем.