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Павел Коледов

Омский «Авангард» заключил контракт с защитником из «Салавата Юлаева» Коледовым

2 мая 2024, 10:06
Фото: ХК Авангард
Павел Коледов
В минувшем сезоне Павел Коледов провел за уфимский клуб 61 матч и набрал 12 очков.

Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с защитником Павлом Коледовым, сообщили сегодня, 2 мая, в социальных сетях хоккейного клуба.

«В прошедшем сезоне нам очевидно не хватило праворукого опытного защитника. Коледов добавит нашей команде мастерства и надежности в обороне, а также вариативности в атаке. Кроме того, Павел — настоящий лидер, способен повести за собой на льду, сплотить коллектив в раздевалке», — поделился мнением генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В минувшем сезоне 29-летний Коледов играл за уфимский «Салават Юлаев», набрал 12 очков в 61 матче. Защитник забросил 6 шайб и столько же раз становился ассистентом голевых атак. Показатель полезности игрока +7.

Всего в «Салавате» Коледов провел 8 сезонов. Ранее также выступал за «Локомотив», «Сочи» и «Сибирь».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Контракт#Очки#Салават Юлаев#Антон Курьянов#Павел Коледов
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