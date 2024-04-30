Теперь официально. Омский «Авангард» расторг контракт с Валентином Пьяновым

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Омский «Авангард» и нападающий Валентин Пьянов расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщили сегодня, 30 апреля, на официально сайте хоккейного клуба.
«Мы благодарим Валентина за профессиональное отношение к делу и желаем успешного продолжения карьеры», — традиционно поблагодарили игрока в «Авангарде».
32-летний Валентин Пьянов в общей сложности провел в клубе 8 сезонов и 297 матчей. На его счету 46 заброшенных шайб и 49 результативных передач.
Информация о возможном уходе форварда из «Авангарда» появилась еще две недели назад, однако в пресс-службе клуба не стали комментировать слухи.