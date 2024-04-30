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Форвард Валентин Пьянов ушел из «Авангарда»

Теперь официально. Омский «Авангард» расторг контракт с Валентином Пьяновым

30 апреля 2024, 08:33
Фото: ХК Авангард

Форвард Валентин Пьянов ушел из «Авангарда»

32-летний Валентин Пьянов в общей сложности провел в клубе 8 сезонов и 297 матчей.

Омский «Авангард» и нападающий Валентин Пьянов расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщили сегодня, 30 апреля, на официально сайте хоккейного клуба.

«Мы благодарим Валентина за профессиональное отношение к делу и желаем успешного продолжения карьеры», — традиционно поблагодарили игрока в «Авангарде».

32-летний Валентин Пьянов в общей сложности провел в клубе 8 сезонов и 297 матчей. На его счету 46 заброшенных шайб и 49 результативных передач.

Информация о возможном уходе форварда из «Авангарда» появилась еще две недели назад, однако в пресс-службе клуба не стали комментировать слухи.

Стало известно о вероятном уходе форварда Пьянова из омского «Авангарда»
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#Евгений Игишев#Спорт#Контракт#Валентин Пьянов#Соглашение#Хоккейный клуб#Карьера
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