Безрассудная любовь. Стало известно, зачем омич пытался взорвать банкомат

Как сообщают в региональной прокуратуре, омич замаскировался и отправился со всем необходимым в банк. На входе охрана заинтересовалась его появлением, после чего он скрылся. Через два дня мужчина совершил задуманное и взорвал один из банкоматов с помощью газового баллона. Там находилось больше 1,5 млн рублей.