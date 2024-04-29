Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Стало известно, зачем мужчина пытался взорвать банкомат в Омске

Безрассудная любовь. Стало известно, зачем омич пытался взорвать банкомат

29 апреля 2024, 10:38
Фото: прокуратура Омской области

Стало известно, зачем мужчина пытался взорвать банкомат в Омске

Только на пятый раз у него получилось совершить задуманное, но, как известно, деньги остались в банке.

В Омске состоялось заседание по уголовному дела 40-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на кражу денег. Задержанный признался, что именно он взорвал банкомат Сбера 17 апреля. Это случилось на Краснознаменной.

Как сообщают в региональной прокуратуре, омич замаскировался и отправился со всем необходимым в банк. На входе охрана заинтересовалась его появлением, после чего он скрылся. Через два дня мужчина совершил задуманное и взорвал один из банкоматов с помощью газового баллона. Там находилось больше 1,5 млн рублей.

Это то, что нашли у мужчины при задержании.Это то, что нашли у мужчины при задержании.
Это то, что нашли у мужчины при задержании.Это то, что нашли у мужчины при задержании.
Это то, что нашли у мужчины при задержании.Это то, что нашли у мужчины при задержании.
Это то, что нашли у мужчины при задержании.Это то, что нашли у мужчины при задержании.
Это то, что нашли у мужчины при задержании.
Фото: УМВД РФ по Омской области

Злоумышленник скрылся на дачах, но полицейские и сотрудники УФСБ нашли его. Он рассказал, что совершил еще четыре попытки кражи из банка, однако они оказались безуспешными. Как выяснилось, мужчина хотел забрать деньги для бывшей жены, у которой имеются долги.

Суд заключил под стражу омича до 14 июня. Расследование по этому уголовному делу идет, его контролирует прокуратура.

Не первая попытка. Полиция поймала человека, который взорвал банкомат в Омске
Узнать подробнее
Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Кража#Омск#Омская область#Задержание#Суд#Россия#Уголовное дело#Банк#Новости#УМВД Омской области
Подпишитесь
Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка
Сегодня, 03:59
Не первая попытка. Полиция поймала человека, который взорвал банкомат в Омске
Сегодня, 08:58
С видом на пороховые склады. В Омске построят многоэтажку на улице Красный пахарь
Сегодня, 08:38
Три варианта. В Старозагородной роще Омска появятся беседки и летний солярий
Сегодня, 05:56
Перекрутило в воздухе. Омичку чуть не убила торговая палатка на Левом берегу
Сегодня, 11:48
Пакуйте чемоданы. Из Омска запустили рейсы в Дагестан
Сегодня, 08:06
"