Безрассудная любовь. Стало известно, зачем омич пытался взорвать банкомат

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Омске состоялось заседание по уголовному дела 40-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на кражу денег. Задержанный признался, что именно он взорвал банкомат Сбера 17 апреля. Это случилось на Краснознаменной.
Как сообщают в региональной прокуратуре, омич замаскировался и отправился со всем необходимым в банк. На входе охрана заинтересовалась его появлением, после чего он скрылся. Через два дня мужчина совершил задуманное и взорвал один из банкоматов с помощью газового баллона. Там находилось больше 1,5 млн рублей.
Злоумышленник скрылся на дачах, но полицейские и сотрудники УФСБ нашли его. Он рассказал, что совершил еще четыре попытки кражи из банка, однако они оказались безуспешными. Как выяснилось, мужчина хотел забрать деньги для бывшей жены, у которой имеются долги.
Суд заключил под стражу омича до 14 июня. Расследование по этому уголовному делу идет, его контролирует прокуратура.