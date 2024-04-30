Красавица омского «Авангарда» Юлия Оверчук покинула хоккейный клуб

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Ведущая клубного ТВ омского «Авангарда» Юлия Оверчук покинула «ястребов». Об этом девушка сообщила сегодня, 30 апреля, в своем телеграм-канале «Юля плюс хоккей».
«Друзья, я провела в „Авангарде“ два ярких сезона, которые навсегда останутся в моем сердце, но пришло время расставаться. Спасибо болельщикам за вашу поддержку, моим коллегам и прекрасному Омску!», — написала Юлия и пожелала команде побед.
Оверчук пришла в «Авангард» осенью 2022 года. Ранее ведущей клубного ТВ была Зухра Уразбахтина, которая проработала с «ястребами» также 2 года.
Сегодня в клубе сообщили, что расторгли контракт с нападающим Валентином Пьяновым.