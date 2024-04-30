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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:58

Юлия Оверчук

Красавица омского «Авангарда» Юлия Оверчук покинула хоккейный клуб

30 апреля 2024, 09:29
Фото: Телегарм-канал «Юля плюс хоккей»
Юлия Оверчук
В течение двух сезонов девушка работала ведущей «Авангард ТВ»

Ведущая клубного ТВ омского «Авангарда» Юлия Оверчук покинула «ястребов». Об этом девушка сообщила сегодня, 30 апреля, в своем телеграм-канале «Юля плюс хоккей».

«Друзья, я провела в „Авангарде“ два ярких сезона, которые навсегда останутся в моем сердце, но пришло время расставаться. Спасибо болельщикам за вашу поддержку, моим коллегам и прекрасному Омску!», — написала Юлия и пожелала команде побед.
Фото: Телеграм-канал «Юля плюс хоккей»

Оверчук пришла в «Авангард» осенью 2022 года. Ранее ведущей клубного ТВ была Зухра Уразбахтина, которая проработала с «ястребами» также 2 года.

Сегодня в клубе сообщили, что расторгли контракт с нападающим Валентином Пьяновым.

Теперь официально. Омский «Авангард» расторг контракт с Валентином Пьяновым
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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#Болельщики#Контракт#Валентин Пьянов#Зухра Уразбахтина#Телеграм-канал
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