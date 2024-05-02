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«Авангард» заключил контракт с защитником Дарреном Дицем

Омский «Авангард» заключил контракт с экс-защитником ЦСКА Дарреном Дицем

2 мая 2024, 14:17
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» заключил контракт с защитником Дарреном Дицем

Московский ЦСКА отдал Дица в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию.

Хоккейные клубы «Авангард» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого состав омской команды пополнил казахстанский хоккеист Даррен Диц. Защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина, его соглашение с «Авангардом» рассчитано на два сезона. Взамен московский клуб получит денежную компенсацию.

«Сильные стороны Дица хорошо известны: праворукий защитник с хорошим броском будет нести угрозу воротам соперника как в большинстве, так и в равных составах. Кроме того, каждого новичка мы рассматриваем с точки зрения человеческих качеств. Даррен — командный игрок, нацеленный на достижение общего, а не личного результата», — считает генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В сезоне 2023/24 Континентальной хоккейной лиги защитник провел за ЦСКА 60 матчей, в которых набрал 23 (9+14) очка. В омском клубе Даррен будет играть под номером 4.

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