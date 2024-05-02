Омский «Авангард» заключил контракт с экс-защитником ЦСКА Дарреном Дицем

Хоккейные клубы «Авангард» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого состав омской команды пополнил казахстанский хоккеист Даррен Диц. Защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина, его соглашение с «Авангардом» рассчитано на два сезона. Взамен московский клуб получит денежную компенсацию.