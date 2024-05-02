Омский «Авангард» заключил контракт с экс-защитником ЦСКА Дарреном Дицем

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Хоккейные клубы «Авангард» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого состав омской команды пополнил казахстанский хоккеист Даррен Диц. Защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина, его соглашение с «Авангардом» рассчитано на два сезона. Взамен московский клуб получит денежную компенсацию.
«Сильные стороны Дица хорошо известны: праворукий защитник с хорошим броском будет нести угрозу воротам соперника как в большинстве, так и в равных составах. Кроме того, каждого новичка мы рассматриваем с точки зрения человеческих качеств. Даррен — командный игрок, нацеленный на достижение общего, а не личного результата», — считает генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В сезоне 2023/24 Континентальной хоккейной лиги защитник провел за ЦСКА 60 матчей, в которых набрал 23 (9+14) очка. В омском клубе Даррен будет играть под номером 4.