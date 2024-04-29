Валятся дома. В Омске разобрали все завалы на месте обрушившейся трехэтажки

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В пресс-службе регионального МЧС рассказали о том, как обстоят дела на месте обрушившегося трехэтажного дома в Ленинском округе. В ночь с 28 на 29 апреля на улице Молодогвардейская обвалилась часть здания.
Спасатели, работники «Управления дорожного хозяйства» и «Тепловой компании» выехали на место происшествия и начали разбирать завалы. Работа закипела, когда на часах была почти полночь.
Сегодня же разбор завалов завершен. К 16:00 место привели в порядок. Туда выезжали 74 сотрудника МЧС, было задействовано от министерства 12 спецмашин. По информации пресс-центра, обрушение произошло на площади 225 кв м.
Никто не пострадал — всех жильцов расселили вовремя по новым домам. Одна квартира при этом еще находится в собственности одной из семей. По этому вопросу сейчас проходят судебные заседания. Прокуратура по факту случившегося запустила проверку.
К слову, дом является аварийным с 2014 года. Год постройки — 1959-й. Подробности инцидента читайте в другом материале Города55 по ссылке ниже.