Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Стало известно, снесут ли аварийную жилую трехэтажку в Омске после обрушения

Остался вопрос. Снесут ли аварийную жилую трехэтажку в Омске после обрушения

29 апреля 2024, 04:25
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Стало известно, снесут ли аварийную жилую трехэтажку в Омске после обрушения

Прокуратура уже включилась в дело и разбирается в деталях этого происшествия и незавершенного расселения.

Вчера вечером, 28 апреля, произошло частичное обрушение в аварийной жилом доме по улице Молодогвардейская. На место выезжали МЧС, прокуратура и другие спецслужбы. Стало известно, когда его полностью снесут.

«Ответственным структурам администрации Омска поставил задачу в кратчайшие сроки полностью снести проблемное здание», — написал мэр Омска Сергей Шелест у себя в телеграм-канале.

Он благодарит сотрудников МЧС, «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и «Тепловой компании», которые быстро выехали на место происшествия с необходимой техникой и людьми. Тем временем прокуратура Ленинского округа организовала проверку по этому инциденту.

Как отмечают в надзорном ведомстве, департамент жилищной политики обязан был расселить всех жильцов аварийки до октября 2023 года. Чиновники уложились в срок, однако под вопросом осталась одна квартира. Отметим, что ни в ней, ни в остальных помещениях во время обрушения людей не было.

Видео: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
«На принудительном исполнении находится решение суда о расселении одного жилого помещения», — рассказали в прокуратуре.

Собственники указанной квартиры проживают в другом месте, говорил градоначальник. Большинству мэрия предоставила жилье в новых домах, переселение практически было завершено.

Тем не менее прокуратура будет разбираться во всех нюансах и оценит, насколько хорошо городская администрация была включена в проблемы этого дома. В случае необходимости представители ведомства примут меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.

К слову, дом, о котором идет речь, очень старый. Трехэтажку построили в 1959 году. Десять лет назад, в апреле 2014 года, здание признали аварийным.

Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Прокуратура Омской области#Аварийные дома#Новости#Обрушение дома#Аварийный дом#Проверка прокуратуры#Обрушение здания
Подпишитесь
Разбирают завалы. Ночью в Омске обрушилась аварийная жилая трехэтажка
Сегодня, 03:59
Не первая попытка. Полиция поймала человека, который взорвал банкомат в Омске
Сегодня, 08:58
С видом на пороховые склады. В Омске построят многоэтажку на улице Красный пахарь
Сегодня, 08:38
Три варианта. В Старозагородной роще Омска появятся беседки и летний солярий
Сегодня, 05:56
Настоящий шторм. В МЧС предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды
Вчера, 07:58
Пакуйте чемоданы. Из Омска запустили рейсы в Дагестан
Сегодня, 08:06
"