Остался вопрос. Снесут ли аварийную жилую трехэтажку в Омске после обрушения

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Вчера вечером, 28 апреля, произошло частичное обрушение в аварийной жилом доме по улице Молодогвардейская. На место выезжали МЧС, прокуратура и другие спецслужбы. Стало известно, когда его полностью снесут.
«Ответственным структурам администрации Омска поставил задачу в кратчайшие сроки полностью снести проблемное здание», — написал мэр Омска Сергей Шелест у себя в телеграм-канале.
Он благодарит сотрудников МЧС, «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и «Тепловой компании», которые быстро выехали на место происшествия с необходимой техникой и людьми. Тем временем прокуратура Ленинского округа организовала проверку по этому инциденту.
Как отмечают в надзорном ведомстве, департамент жилищной политики обязан был расселить всех жильцов аварийки до октября 2023 года. Чиновники уложились в срок, однако под вопросом осталась одна квартира. Отметим, что ни в ней, ни в остальных помещениях во время обрушения людей не было.
«На принудительном исполнении находится решение суда о расселении одного жилого помещения», — рассказали в прокуратуре.
Собственники указанной квартиры проживают в другом месте, говорил градоначальник. Большинству мэрия предоставила жилье в новых домах, переселение практически было завершено.
Тем не менее прокуратура будет разбираться во всех нюансах и оценит, насколько хорошо городская администрация была включена в проблемы этого дома. В случае необходимости представители ведомства примут меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.
К слову, дом, о котором идет речь, очень старый. Трехэтажку построили в 1959 году. Десять лет назад, в апреле 2014 года, здание признали аварийным.