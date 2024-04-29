Остался вопрос. Снесут ли аварийную жилую трехэтажку в Омске после обрушения

Как отмечают в надзорном ведомстве, департамент жилищной политики обязан был расселить всех жильцов аварийки до октября 2023 года. Чиновники уложились в срок, однако под вопросом осталась одна квартира. Отметим, что ни в ней, ни в остальных помещениях во время обрушения людей не было.