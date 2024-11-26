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Кадровые перестановки

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2024
В Омске губернатор назначил новых заместителей минздрава
В Омской области произошли кадровые перестановки в Министерстве здравоохранения: на должности заместителей министра назначили Ольгу Богданову и Ольгу Мигунову.
26 ноября, 12:39
Пока что слухи. В Омске МСЧ №7 возглавит новый специалист
25 октября, 03:00
Кадровые перестановки, внезапный холод и отключения воды. Главные темы недели
13 октября, 11:18
Теперь официально: глава Ленинского округа Омска переводится в Томск
26 сентября, 06:37
Мэр Омска рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей
25 сентября, 05:24
Карьерный рост. В Омской области назначили новых заместителей министров
23 марта, 05:53
В системе омского здравоохранения произошли глобальные перестановки
20 февраля, 10:45
Директор депспорта Дмитрий Зданович перешел на работу в региональное министерство
Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.
19 февраля, 12:01
Больше участников. Конкурс на пост главного архитектора Омской области проведут вновь
7 февраля, 07:01
Заместитель мэра Омска Эдуард Ягодка покинул свой пост
31 января, 03:46
2023
Неожиданные перестановки. Хоценко назвал имя нового министра спорта Омской области
20 ноября 2023, 11:47
Смена власти. В Омске городская больница № 9 вновь осталась без главного врача
Исполнять обязанности руководителя поручили заместителю главврача по медицинской части.
14 ноября 2023, 11:44
В омском УФСИН случились кадровые изменения в руководящем штабе
С середины сентября одной из структур начал руководить новый начальник.
21 сентября 2023, 02:52
Сторонник Буркова покинул пост представителя Омской области при правительстве РФ
12 мая 2023, 12:33
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
16 апреля 2023, 09:59
Иван Кротт официально оставил пост ректора ОмГПУ
Его освободили от обязанностей руководителя вуза вчера, 7 апреля.
8 апреля 2023, 12:15
В омской Тепловой компании произошли кадровые перестановки
На предприятии сменились специалисты на двух должностях.
5 апреля 2023, 02:51
Сразу на нескольких предприятиях «Омского бекона» сменились директора
30 марта 2023, 08:18

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