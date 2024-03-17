Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели

Но — это только первая игра. «Ястребы», по их собственным словам, могут и будут продолжать сражаться — разобрать ошибки, выйти на поле и победить — такого плана пока решили придерживаться хоккеисты в разговоре с корреспондентом Города55. Тренер команды, Михаил Кравец, тоже отметил, где были самые «неудобные» и обидные моменты у омичей. Но — все еще впереди, и кто пройдет в полуфинал тоже «открытый вопрос». А значит, будем следить за развитием событий.