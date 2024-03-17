Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Аэропорт Омск-Федоровка на этой неделе точно получил долю своего внимания — как горожан, так и чиновников. Всему «виной» заседание областного архитектурно-градостроительного совета, на котором и обсуждался будущий облик аэрогавани: семи дизайнерским бюро предстояло продемонстрировать свое видение сначала чиновникам, а позже, уже 4 «полуфиналистам» — и омичам.
Итак, в «первом туре» были представлены 7 проектов облика будущей «Федоровки». В частности, самым строгим экспертам свои творения продемонстрировали такие именитые бюро как «АйЭндДи», «Нефа Архитектс», «ЮНК Интерьер», «Хвоя», «Гора», «Студия 44» и «Архитектурная группа ДНК». И взглянуть действительно есть на что — каждая идея оригинальна и навеяна чем-то особенным: поток ветра, снежная крепость, узел переплетенных культур и многое другое — все словами и не опишешь. Поэтому взглянуть на все идеи талантливых архитекторов можно в материале ниже:
Но, как и оговаривалось ранее, до омичей дошли только 4 проекта, допущенные к народному голосованию омичами — во «второй тур» прошли «Студия 44», «Хвоя», «АйЭндДи» и «ЮНК Интерьер». Что выберут омичи — неизвестно, голосование еще идет и продлится до 29 марта, но больше всего баллов от экспертов собрали проекты «Хвои» и «Студии».
И напоследок — еще немного новостей о Федоровке. На заседании архитектурно-градостроительного совета губернатор Омской области, Виталий Хоценко, предложил идею, как воспользоваться землей под старым аэровокзалом, после возведения нового. В частности, планируется использовать освободившуюся площадь для жилого строительства — по оценке экспертов, туда спокойно поместится 4 миллиона «квадратов» жилья.
Не останутся без внимания и будущие пассажиры будущего аэропорта: для их нужд в гостинице уже имеется инвестор в лице «Основа Холдинг». Кроме того, планы на «Федоровку» по-настоящему грандиозные — ожидается возведение необходимых терминалов, ЖД-станции со своей гостиницей и пешеходным переходом.
В минувшую субботу, 16 марта, лед G-Drive Арены стал театром новой баталии — на пути к Кубку Гагарина. После разгрома «Лады», «ястребам» избрали нового противника — им стал «Локомотив» из Ярославля. Команды уже встречались в минувшем регулярном сезоне, но пришло время вновь вспомнить соперника.
Однако первая встреча четвертьфиналистов прошла не в пользу омичей. Со счетом 1:2 победу завоевали ярославцы, а игра закончилась аж во втором овертайме.
Статистика и основные моменты матча — в материале ниже:
Но — это только первая игра. «Ястребы», по их собственным словам, могут и будут продолжать сражаться — разобрать ошибки, выйти на поле и победить — такого плана пока решили придерживаться хоккеисты в разговоре с корреспондентом Города55. Тренер команды, Михаил Кравец, тоже отметил, где были самые «неудобные» и обидные моменты у омичей. Но — все еще впереди, и кто пройдет в полуфинал тоже «открытый вопрос». А значит, будем следить за развитием событий.
Эта неделя была богата и на злосчастия, где «братья меньшие» доставили много хлопот горожанам.
Все началось с нападения собаки на ребенка в Чкаловском поселке — по словам местной жительницы, оставившей сообщение в одной из соцсетей, ребенок ничем не привлекал внимания своры псов, но все же получил несколько укусов. По словам женщины, прохожие отбили парня у собак и проводили в школу, но осадок остался. Случай привлек внимание администрации города, туда отправили бригаду отлова. Но, мэрия одна, а горожан много — представитель администрации, прокомментировавший жалобу омички, объяснил, что Муниципальный приют для животных обрабатывает заявки в течение 19 дней. Но — дело уже привлекло внимание главы Следственного комитета, Александра Бастрыкина.
Спустя пару дней жалобы начали поступать и с Левобережья: в социальных сетях местные жители начали публиковать видеозаписи бродящих по двору стай собак. Кроме того, четвероногие облюбовали себе и «Парк Победы» — там неоднократно замечали стаи.
Но на этой неделе и другой случай всколыхнул общественность: в Амурском поселке «друзья человека» остались без крова и могли серьезно пострадать: — неизвестный поджег собачьи будки, сделанные зоозащитниками собственноручно. Две будки из трех уничтожены огнем полностью. Ну, а полицейские выяснили, кому помешали собаки под присмотром активистов — 31-летниий омич мотивировал свой поступок тем, что собаки мешали ему лаем и угрожали его семье и соседям.