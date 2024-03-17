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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

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Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели

17 марта 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
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Миновала еще одна неделя, но что же она принесла омичам — самые резонансные темы уходящей недели в подборке Города55.

Тема №1. Омск определяет облик будущего аэропорта.

Аэропорт Омск-Федоровка на этой неделе точно получил долю своего внимания — как горожан, так и чиновников. Всему «виной» заседание областного архитектурно-градостроительного совета, на котором и обсуждался будущий облик аэрогавани: семи дизайнерским бюро предстояло продемонстрировать свое видение сначала чиновникам, а позже, уже 4 «полуфиналистам» — и омичам.

Омичам предложили выбрать дизайн для будущего аэропорта «Омск — Федоровка»
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Итак, в «первом туре» были представлены 7 проектов облика будущей «Федоровки». В частности, самым строгим экспертам свои творения продемонстрировали такие именитые бюро как «АйЭндДи», «Нефа Архитектс», «ЮНК Интерьер», «Хвоя», «Гора», «Студия 44» и «Архитектурная группа ДНК». И взглянуть действительно есть на что — каждая идея оригинальна и навеяна чем-то особенным: поток ветра, снежная крепость, узел переплетенных культур и многое другое — все словами и не опишешь. Поэтому взглянуть на все идеи талантливых архитекторов можно в материале ниже:

В Омске представили семь проектов аэропорта «Федоровка». Показываем, как они выглядят
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Но, как и оговаривалось ранее, до омичей дошли только 4 проекта, допущенные к народному голосованию омичами — во «второй тур» прошли «Студия 44», «Хвоя», «АйЭндДи» и «ЮНК Интерьер». Что выберут омичи — неизвестно, голосование еще идет и продлится до 29 марта, но больше всего баллов от экспертов собрали проекты «Хвои» и «Студии».

В Омске выбрали четыре дизайн-проекта аэропорта в Федоровке, прошедшие в финал
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И напоследок — еще немного новостей о Федоровке. На заседании архитектурно-градостроительного совета губернатор Омской области, Виталий Хоценко, предложил идею, как воспользоваться землей под старым аэровокзалом, после возведения нового. В частности, планируется использовать освободившуюся площадь для жилого строительства — по оценке экспертов, туда спокойно поместится 4 миллиона «квадратов» жилья.

Могло быть жилье. Губернатор заявил, что омский аэропорт мешает развитию города
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Не останутся без внимания и будущие пассажиры будущего аэропорта: для их нужд в гостинице уже имеется инвестор в лице «Основа Холдинг». Кроме того, планы на «Федоровку» по-настоящему грандиозные — ожидается возведение необходимых терминалов, ЖД-станции со своей гостиницей и пешеходным переходом.

Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу
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Новость №2. «Авангард» пробует свои силы в четвертьфинале.

В минувшую субботу, 16 марта, лед G-Drive Арены стал театром новой баталии — на пути к Кубку Гагарина. После разгрома «Лады», «ястребам» избрали нового противника — им стал «Локомотив» из Ярославля. Команды уже встречались в минувшем регулярном сезоне, но пришло время вновь вспомнить соперника.

«Будет противостояние»: омский «Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом»
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Однако первая встреча четвертьфиналистов прошла не в пользу омичей. Со счетом 1:2 победу завоевали ярославцы, а игра закончилась аж во втором овертайме.

Статистика и основные моменты матча — в материале ниже:

Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала
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Но — это только первая игра. «Ястребы», по их собственным словам, могут и будут продолжать сражаться — разобрать ошибки, выйти на поле и победить — такого плана пока решили придерживаться хоккеисты в разговоре с корреспондентом Города55. Тренер команды, Михаил Кравец, тоже отметил, где были самые «неудобные» и обидные моменты у омичей. Но — все еще впереди, и кто пройдет в полуфинал тоже «открытый вопрос». А значит, будем следить за развитием событий.

Это только первая игра: форвард «Авангарда» Николишин — о поражении «Локомотиву»
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Обидное и неприятное поражение: тренер «Авангарда» — о первом матче с «Локомотивом»
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Новость №3. Весенняя агрессия четвероногих.

Эта неделя была богата и на злосчастия, где «братья меньшие» доставили много хлопот горожанам.

Все началось с нападения собаки на ребенка в Чкаловском поселке — по словам местной жительницы, оставившей сообщение в одной из соцсетей, ребенок ничем не привлекал внимания своры псов, но все же получил несколько укусов. По словам женщины, прохожие отбили парня у собак и проводили в школу, но осадок остался. Случай привлек внимание администрации города, туда отправили бригаду отлова. Но, мэрия одна, а горожан много — представитель администрации, прокомментировавший жалобу омички, объяснил, что Муниципальный приют для животных обрабатывает заявки в течение 19 дней. Но — дело уже привлекло внимание главы Следственного комитета, Александра Бастрыкина.

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Отогнали прохожие. Бастрыкин отреагировал на нападение собак в Омске на школьника
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Спустя пару дней жалобы начали поступать и с Левобережья: в социальных сетях местные жители начали публиковать видеозаписи бродящих по двору стай собак. Кроме того, четвероногие облюбовали себе и «Парк Победы» — там неоднократно замечали стаи.

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Но на этой неделе и другой случай всколыхнул общественность: в Амурском поселке «друзья человека» остались без крова и могли серьезно пострадать: — неизвестный поджег собачьи будки, сделанные зоозащитниками собственноручно. Две будки из трех уничтожены огнем полностью. Ну, а полицейские выяснили, кому помешали собаки под присмотром активистов — 31-летниий омич мотивировал свой поступок тем, что собаки мешали ему лаем и угрожали его семье и соседям.

Вложили сердце. Омич поджег будки бездомных собак в Амуре и попался полиции
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