Омичам предложили выбрать дизайн для будущего аэропорта «Омск — Федоровка»

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Виталий Хоценко в своем телеграм-канале сообщил, что завтра, 13 марта, на заседании областного архитектурно-градостроительного совета будет обсуждаться дизайн-проект долгожданного аэропорта «Омск-Федоровка».
Семь ведущих российских дизайнерских бюро представят свои идеи и варианты развития нового аэропорта в соответствии с современными требованиями. После этого будут отобраны четыре дизайн-проекта, и начнется народное голосование.
Стоит отметить, что для участия в областном архитектурном совете пригласили руководство Минтранса России и Росавиации. Заседание пройдет в открытом формате, поучаствовать в обсуждении могут представители профессиональных сообществ, общественных организаций и СМИ.
Министр строительства Омской области Александр Рашко добавил, что при строительстве аэропорта приоритет отдается использованию омских строительных материалов.
«Мне как строителю важно, чтобы здание нового аэропорта было построено с максимальным применением материалов, изготовленных в Омской области. Нужно задействовать крупные предприятия и мелкий отраслевой бизнес», — пояснил Александр Рашко.
Ранее генеральный директор АО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский сообщил, что строительство нового аэропорта планируют завершить в 2027–2028 годах. К слову, финансирование проекта осуществляет российский аэропортовый холдинг.