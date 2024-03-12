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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

эскиз

Омичам предложили выбрать дизайн для будущего аэропорта «Омск — Федоровка»

12 марта 2024, 04:06
Фото: телеграм-канал Александра Рашко
эскиз
Жители Омска будут выбирать один из четырех проектов от ведущих российских дизайнерских бюро.

Виталий Хоценко в своем телеграм-канале сообщил, что завтра, 13 марта, на заседании областного архитектурно-градостроительного совета будет обсуждаться дизайн-проект долгожданного аэропорта «Омск-Федоровка».

Семь ведущих российских дизайнерских бюро представят свои идеи и варианты развития нового аэропорта в соответствии с современными требованиями. После этого будут отобраны четыре дизайн-проекта, и начнется народное голосование.

Стоит отметить, что для участия в областном архитектурном совете пригласили руководство Минтранса России и Росавиации. Заседание пройдет в открытом формате, поучаствовать в обсуждении могут представители профессиональных сообществ, общественных организаций и СМИ.

Министр строительства Омской области Александр Рашко добавил, что при строительстве аэропорта приоритет отдается использованию омских строительных материалов.

«Мне как строителю важно, чтобы здание нового аэропорта было построено с максимальным применением материалов, изготовленных в Омской области. Нужно задействовать крупные предприятия и мелкий отраслевой бизнес», — пояснил Александр Рашко.

Ранее генеральный директор АО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский сообщил, что строительство нового аэропорта планируют завершить в 2027–2028 годах. К слову, финансирование проекта осуществляет российский аэропортовый холдинг.

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