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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:13

иллюстрация

Вложили сердце. Омич поджег будки бездомных собак в Амуре и попался полиции

14 марта 2024, 09:09
Фото: Город55
иллюстрация

Омич поджег будки бездомных собак в Амуре и попался в руки полиции

Жилища для беспризорных животных решили построить неравнодушные омичи, однако собачья идиллия была нарушена.

Жители Амурского поселка рассказали о случае, который их очень шокировал. Никто не пострадал, однако мог. Речь идет о четвероногих, оставшихся без крова. Подробностями поделились сотрудники регионального УМВД.

Конфликт возник из-за пожара, на 3-м Амурском проезде кто-то поджег собачьи будки. Местные жители возмутились этим фактом, поскольку зоозащитники собственноручно делали жилища для животных. Их поставили рядом с электроподстанцией.

Всего там стояло три будки, две из которых полностью уничтожил огонь. Полицейские выяснили, что это дело рук 31-летнего омича. Он объяснил, что поджег будки, так как собаки громко лаяли. Это вывело мужчину из себя в праздничные дни. Также по его мнению, псы угрожали его семье и соседям, живущим в микрорайоне.

Кстати, те самые будки строила 55-летняя омичка вместе с мужем. Полицейские приняли заявление и от нее. Правоохранительные органы уже организовали проверку. Пока что мужчине выдали предостережение, чтобы он не сошел на «кривую дорожку».

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Поджог#Зоозащитники#Бездомные собаки#Новости#Бездомные животные#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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