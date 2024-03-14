Вложили сердце. Омич поджег будки бездомных собак в Амуре и попался полиции

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Жители Амурского поселка рассказали о случае, который их очень шокировал. Никто не пострадал, однако мог. Речь идет о четвероногих, оставшихся без крова. Подробностями поделились сотрудники регионального УМВД.
Конфликт возник из-за пожара, на 3-м Амурском проезде кто-то поджег собачьи будки. Местные жители возмутились этим фактом, поскольку зоозащитники собственноручно делали жилища для животных. Их поставили рядом с электроподстанцией.
Всего там стояло три будки, две из которых полностью уничтожил огонь. Полицейские выяснили, что это дело рук 31-летнего омича. Он объяснил, что поджег будки, так как собаки громко лаяли. Это вывело мужчину из себя в праздничные дни. Также по его мнению, псы угрожали его семье и соседям, живущим в микрорайоне.
Кстати, те самые будки строила 55-летняя омичка вместе с мужем. Полицейские приняли заявление и от нее. Правоохранительные органы уже организовали проверку. Пока что мужчине выдали предостережение, чтобы он не сошел на «кривую дорожку».