Вложили сердце. Омич поджег будки бездомных собак в Амуре и попался полиции

Всего там стояло три будки, две из которых полностью уничтожил огонь. Полицейские выяснили, что это дело рук 31-летнего омича. Он объяснил, что поджег будки, так как собаки громко лаяли. Это вывело мужчину из себя в праздничные дни. Также по его мнению, псы угрожали его семье и соседям, живущим в микрорайоне.