В Омске выбрали четыре дизайн-проекта аэропорта в Федоровке, прошедшие в финал

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Published Сегодня, 14:01
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Updated Сегодня, 14:03
Сегодня, 13 марта, на заседании архитектурно-градостроительного совета представители правительства Омской области, федеральных министерств, общественных объединений и профессиональных сообществ определили четыре лучших проекта аэропорта «Омск-Федоровка». Строить его, напомним, будет УК «Аэропорты регионов» по концессионному соглашению.
До защиты из 14 проектов дошли семь, их разработкой занимались ведущие российские дизайнерские бюро. Познакомиться с концепциями архитекторов можно в этом материале Города55.
«Правительством Омской области совместно с „Аэропортами Регионов“ подготовлены организационная и финансовая модели проекта. Президент Российской Федерации поддержал нас, подписал все решения и дал однозначные поручения Правительству России и министерству транспорта РФ. Технические параметры объекта — пропускная способность не менее 3 млн пассажиров в год, взлетная полоса длиной 3200 метров и другие показатели одобрены Минтрансом России и Росавиацией», — отметил губернатор Виталий Хоценко.
По словам директора департамента строительства Правительства РФ Максима Степанова, комплексный проект тянет за собой не только инвестиции непосредственно в аэропорт, но и инвестиции в градостроительное развитие самого Омска.
«Территория на месте старого аэропорта, на мой взгляд, тоже очень привлекательна», — уточнил Степанов.
После голосования голоса распределились следующим образом:
Первое место за компанией «Студия 44», набравшей 312 баллов и предложившей возвести аэропорт в виде крыла самолета.
На втором месте разместилась «Хвоя» с 306 баллами от экспертов. Проект компании вдохновлен воротами Омской крепости, в нем авторы хотят соединить мир неба и мир Земли.
Третье место занял проект компании «АйЭндДи» (296 баллов) под названием «Музыка ветра» или «Танец ветра». Компания хочет установить на крыше аэропорта солнечные батареи.
Четвертое место у «ЮНК Интерьер» (275 баллов) с проектом «Жемчужина Сибири». Авторы черпали вдохновение в творчестве Врубеля. На входе они предлагают разместить арку (ворота и речная раковина).
Окончательно одну концепцию из четырех будут выбирать путем народного голосования в телеграм-канале губернатора Омской области, которое стартовало сегодня и продлится до 29 марта.
«Работу по созданию нового аэропорта мы ведем по поручению президента Владимира Путина. Мы сегодня работаем с правительством России, министерством транспорта России по подписанию концессионного соглашения, нормативных актов правительства по дальнейшей реализации проекта. У нас есть партнер, сильная компания, которая обладает огромным опытом, в том числе построила аэропорт в чистом поле. Я при выборе обращал внимание на эстетику, энергоэффективность, чтобы снег не залеживался на крыше, парковка чтобы была удобная предусмотрена, дальнейшее развитие территории и место для этого было оставлено», — сообщил Виталий Хоценко.
При выборе эксперты учитывали несколько факторов: аэропорт должен быть красивым, потому что он станет визитной карточкой региона, функциональным и эффективным с точки зрения дальнейшей реализации.
«Какой бы из этих четырех проектов не победил в финале, я уверен, что каждый из них очень достойно будет выглядеть», — прокомментировал результаты голосования директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты регионов» Евгений Красиков.