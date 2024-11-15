Голосование

Из Омска в Москву: Мария Позднякова сразится за титул «Мисс Офис»

Омичка Мария Позднякова, многодетная мать и начальник отдела продаж, стала одной из 30 финалисток конкурса «Мисс Офис», пройдя отбор после онлайн-голосования.