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Голосование

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Ноябрь
Омичи собирают подписи, чтобы убрать с улиц бродячих собак
15 ноября, 06:19
Октябрь
Из Омска в Москву: Мария Позднякова сразится за титул «Мисс Офис»
Омичка Мария Позднякова, многодетная мать и начальник отдела продаж, стала одной из 30 финалисток конкурса «Мисс Офис», пройдя отбор после онлайн-голосования.
8 октября, 06:40
Мечтает посетить все страны. Омичка поборется за корону в конкурсе «Мисс Россия-2024»
2 октября, 11:45
Сентябрь
7 свободных мест. В Омской области стартовал единый день голосования
8 сентября, 03:17
Август
Пока досрочно. В Омске стартовали выборы на вакантные депутатские места в Горсовет
28 августа, 04:54
Июль
Имя для лемура, долги 8-летнего ребенка и неправильная реклама. Омск в воскресенье
21 июля, 14:00
Скажите, как ее зовут. Омичам предложили выбрать имя молодому лемуру из Экоцентра
21 июля, 09:17
Июнь
Единороссы победили. В Павлоградском районе Омской области прошли выборы депутатов
24 июня, 05:48
Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге
13 июня, 06:44
Виталий Хоценко предложил омичам выбрать округ, где пройдет фестиваль стрит-арта
Отдать свой голос за округ, который станет «музеем» для работ художников, можно уже сейчас.
1 июня, 09:09
Май
Под покровом ночи. Омичи сообщили о пловце, открывшем «купальный сезон» раньше срока
19 мая, 05:56
Наталья Макарова официально избрана ректором Омского педагогического университета
18 мая, 04:22
Апрель
В мэрии Омска назвали лидеров голосования среди объектов благоустройства
До конца голосования осталось 7 дней и уже «наметились» возможные победители.
23 апреля, 08:52
Хоценко рассказал, как проходит голосование за проекты благоустройства на 2025 год
23 апреля, 06:06
Распоряжение подписано. Мишустин дал старт строительству аэропорта «Омск-Федоровка»
22 апреля, 04:06
Хоценко: 75 тысяч жителей Омской области проголосовали за объекты благоустройства
8 апреля, 07:29
Март
Инаугурация впереди. Официально озвучены окончательные итоги выборов президента РФ
21 марта, 10:28
Омичи начали выбирать новые территории для благоустройства
21 марта, 03:51
В Омской области завершился последний день голосования на выборах Президента России
Результат подсчета голосов ожидается утром 18 марта.
17 марта, 14:18
Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели
17 марта, 10:38

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