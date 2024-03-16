Это только первая игра: форвард «Авангарда» Николишин — о поражении «Локомотиву»

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Форвард «Авангарда» прокомментировал Городу55 ход первого матча четвертьфинала с ярославским «Локомотивом». «Ястребы» уступили со счетом 1:2. Встреча завершилась во втором овертайме на 90-й минуте игрового времени.
«Пять периодов почти. Жаль, что не выиграли, но это только первая игра. Они перехватили инициативу, а там уже тяжело было что-то противопоставить. Завтра будем разбирать ошибки», — рассказал нападающий.
Иван Николишин стал автором первой заброшенной шайбы в матче. Ассистентами стали Томаш Юрчо и Семен Чистяков.
«Первый отрезок был за нами. Хорошо вышли, заряженные. Надо было продолжать так играть всю игру. На следующую игру выходим и стараемся победить», — добавил Иван.
Также мнением о прошедшей игре поделился главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец: