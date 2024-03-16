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Published Сегодня, 17:19

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Николишин стал автором первой шайбы в матче

Это только первая игра: форвард «Авангарда» Николишин — о поражении «Локомотиву»

16 марта 2024, 17:19
Фото: ХК Авангард
Николишин стал автором первой шайбы в матче

Нападающий «Авангарда» Николишин рассказал о причинах поражения «Локомотиву»

В начале матча «ястребы» смотрелись увереннее своих оппонентов, но затем ярославцы перехватили инициативу.

Форвард «Авангарда» прокомментировал Городу55 ход первого матча четвертьфинала с ярославским «Локомотивом». «Ястребы» уступили со счетом 1:2. Встреча завершилась во втором овертайме на 90-й минуте игрового времени.

«Пять периодов почти. Жаль, что не выиграли, но это только первая игра. Они перехватили инициативу, а там уже тяжело было что-то противопоставить. Завтра будем разбирать ошибки», — рассказал нападающий.

Иван Николишин стал автором первой заброшенной шайбы в матче. Ассистентами стали Томаш Юрчо и Семен Чистяков.

«Первый отрезок был за нами. Хорошо вышли, заряженные. Надо было продолжать так играть всю игру. На следующую игру выходим и стараемся победить», — добавил Иван.

Также мнением о прошедшей игре поделился главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец:

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