В Омске представили семь проектов аэропорта «Федоровка». Показываем, как они выглядят

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
В Омске на заседании архитектурно-градостроительного совета сегодня, 13 марта представили проекты нового аэропорта «Федоровка». Всего семь концепций, из которых эксперты выберут четыре наиболее качественных, после чего омичам будет предложено проголосовать за понравившийся вариант.
Компания «АйЭнДи» представила аэропорт как символ переплетения культур. Авторы считают, что воздушная гавань должна отражать культурное наследие города.
«Форма нового здания возникла благодаря пересечению разнообразных потоков ветра, пронизывающих степь. Этот архитектурный образ стал символом переплетения различных культур и людей, объединенных в одном месте», — отмечают авторы.
Архитекторы из «НЕФА АРХИТЕКТС» видят аэропорт снежной крепостью.
«В основу концепции здания аэропорта был положен образ снежной крепости. И она теперь — не защитный форт, а ворота, напоминающие о прошлом», — рассказали в компании.
Аэропорт Омска — жемчужина Сибири. Такую концепцию разработали в «ЮНК ИНТЕРЬЕР».
Ключевые образы аэропорта — речной жемчуг, как элемент украшений народов Сибири и реки Иртыш с Омью, как главные природные сокровища региона. Центром композиции станет работа «Жемчужина» Михаила Врубеля.
Компания «ХВОЯ» видит «Федоровку» максимально прозрачной и визуально легкой.
«Вместо здания-лабиринта, в котором дезориентированные пассажиры двигаются по указателям, мы предлагаем ясный, удобный и проницаемый аэровокзал. Все пассажирские зоны визуально сообщаются с городом и с перроном», — поделились архитекторы.
Архитектурное бюро «ГОРА» положила в основу концепции проекта легенду о пяти озерах на севере Омской области.
«Кровля здания аэропорта является ключевым элементом объема. Естественная несимметричная форма и отражающее металлическое покрытие делают аэропорт тем самым пятым озером, которое ищут гости Омска и его жители», — отмечают авторы проекта.
Архитектурное бюро «Студия 44» подготовило проект технологического аэропорта. Основные принципы концепции: технологичность, природность, идентичность. Образ аэропорта навеян особенностями региона.
Концепция «Архитектурной группы ДНК» построена на пространственном воздушном портале.
«Портал сразу от входа открывает вид на летное поле, самолеты, горизонт и небо. Уникальные черты Омска — полет, птицы, потоки — лейтмотивом пронизывают здание аэропорта на всех уровнях», — рассказали архитекторы.
Экспертами на заседании выступают члены совета, а также представители профессиональных сообществ и общественных объединений.