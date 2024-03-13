В Омске представили семь проектов аэропорта «Федоровка». Показываем, как они выглядят

В Омске на заседании архитектурно-градостроительного совета сегодня, 13 марта представили проекты нового аэропорта «Федоровка». Всего семь концепций, из которых эксперты выберут четыре наиболее качественных, после чего омичам будет предложено проголосовать за понравившийся вариант.