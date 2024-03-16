Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала

На 25 минуте «Авангард» остался в меньшинстве, Артем Чмыхов отправился на скамейку штрафников за подножку. «Ястребам» удалось выстоять в меньшинстве. К концу второго периода «Авангард» снова вынужден был обороняться вчетвером. Нападающий Никита Холодилин заработал два малых штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Реализовать большинство у «Локомотива» не вышло. Счет после 40 минут — 1:0.