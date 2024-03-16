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Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала

Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала

16 марта 2024, 16:09
Фото: ХК Авангард
Игра закончилась во втором овертайме.

Омский «Авангард» сегодня, 16 марта, уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2 в первом матче ¼ финала Кубка Гагарина. Игра закончилась во втором овертайме.

Счет в матче открыли «ястребы» в середине первого периода. Игрок «Локомотива» Мартин Гернат получил малый штраф за подножку, а омичи реализовали численное большинство. С передачи Томаша Юрчо и Семена Чистякова шайбу забросил Иван Николишин.

Фото: ХК Авангард

На 25 минуте «Авангард» остался в меньшинстве, Артем Чмыхов отправился на скамейку штрафников за подножку. «Ястребам» удалось выстоять в меньшинстве. К концу второго периода «Авангард» снова вынужден был обороняться вчетвером. Нападающий Никита Холодилин заработал два малых штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Реализовать большинство у «Локомотива» не вышло. Счет после 40 минут — 1:0.

Фото: ХК Авангард

Гости сравняли на 44 минуте — 1:1. Шайбу забросил Максим Шалунов. Ассистентами атаки стали Артур Каюмов и Александр Полунин. Через минуту «Локомотив» забил еще один гол. Однако тренер «Авангарда» Михаил Кравец взял запрос на видеопросмотр, по итогу которого шайбу отменили из-за помехи вратарю.

Матч перешел в овертайм. Первый период добавленного времени победителя не выявил. Точку в игре поставил нападающий «Локомотива» Максим Березкин на 90 минуте. Итоговый счет — 1:2.

Статистика матча:

  • Броски: 56-99;
  • Броски в створ: 27-53;
  • Голы: 1-2;
  • Вбрасывания: 44-50;
  • Блокированные броски: 27-17;
  • Силовые приемы: 64-30;
  • Отборы: 4-2;
  • Потери: 8-5;
  • Перехваты: 4-6;
  • Время в атаке: 16:31–27:48;
  • Штраф: 8-6.

Следующую игру команды проведут также в Омске. Встреча состоится в понедельник, 18 марта, в 19:30.

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#Спорт#Штраф#Михаил Кравец#Семен Чистяков#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Локомотив#Овертайм#Ястребы#Иван Николишин#Никита Холодилин#Артем Чмыхов#Голы#Томаш Юрчо
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