Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Омский «Авангард» сегодня, 16 марта, уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2 в первом матче ¼ финала Кубка Гагарина. Игра закончилась во втором овертайме.
Счет в матче открыли «ястребы» в середине первого периода. Игрок «Локомотива» Мартин Гернат получил малый штраф за подножку, а омичи реализовали численное большинство. С передачи Томаша Юрчо и Семена Чистякова шайбу забросил Иван Николишин.
На 25 минуте «Авангард» остался в меньшинстве, Артем Чмыхов отправился на скамейку штрафников за подножку. «Ястребам» удалось выстоять в меньшинстве. К концу второго периода «Авангард» снова вынужден был обороняться вчетвером. Нападающий Никита Холодилин заработал два малых штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Реализовать большинство у «Локомотива» не вышло. Счет после 40 минут — 1:0.
Гости сравняли на 44 минуте — 1:1. Шайбу забросил Максим Шалунов. Ассистентами атаки стали Артур Каюмов и Александр Полунин. Через минуту «Локомотив» забил еще один гол. Однако тренер «Авангарда» Михаил Кравец взял запрос на видеопросмотр, по итогу которого шайбу отменили из-за помехи вратарю.
Матч перешел в овертайм. Первый период добавленного времени победителя не выявил. Точку в игре поставил нападающий «Локомотива» Максим Березкин на 90 минуте. Итоговый счет — 1:2.
Статистика матча:
Следующую игру команды проведут также в Омске. Встреча состоится в понедельник, 18 марта, в 19:30.