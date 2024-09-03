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Кибергород с голограммой собора. Нейросеть сделала видео с Омском будущего
3 сентября, 10:24
«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона
Игру «ястребов» в сезоне-2023/2024 прокомментировал главный тренер Сергей Звягин и генеральный менеджер Антон Курьянов.
3 апреля, 08:24
Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели
17 марта, 10:38
2023
Цифра, удаленка и беспилотный транспорт: как представляют россияне город будущего
25 апреля 2023, 11:56

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