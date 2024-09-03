«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона

Игру «ястребов» в сезоне-2023/2024 прокомментировал главный тренер Сергей Звягин и генеральный менеджер Антон Курьянов.