Обидное и неприятное поражение: тренер «Авангарда» — о первом матче с «Локомотивом»

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Локомотива» в первом матче четвертьфинала. «Ястребы» уступили со счетом 1:2, встреча завершилась во втором овертайме.
«Конечно, очень обидное и неприятное поражение, потому что команда на протяжении 90 минут боролась, билась, сопротивлялась. Тем более, на ровном месте такой гол пропустили, это вдвойне обидно. Первый период за нами, второй период — вот эти необоснованные удаления, они, конечно, сбивают темп», — рассказал Кравец.
Тренер добавил, что в третьем периоде и в овертайме у «Авангарда» были моменты, в которых можно было забивать. Кравец сообщил об установках для команды перед дополнительным временем.
«Перед первым овертаймом, так как он похож на второй период, еще раз рассказал, как лучше сделать раскаты, потому что во втором периоде очень много было длинных передач, которые ничем не заканчивались. То есть нужно было поддержать шайбу, в принципе, все, что мы сделали. А перед вторым — чтобы тоже перестроились, чтобы был контроль шайбы, чтобы больше играть в той зоне», — добавил наставник омской команды.
Обзор сегодняшнего матча — в нашем материале: