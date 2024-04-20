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Четвертьфинал

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Апрель
Отличились. Команда КВН «ВВ» из Омска вышла в четвертьфинал Высшей лиги
20 апреля, 10:04
Без приставки врио. В «Авангарде» планируют утвердить Звягина главным тренером
Также в клубе собираются сохранить весь действующий тренерский штаб.
1 апреля, 04:46
Март
Битва за выход в полуфинал. «Авангард» проведет седьмой матч с «Локомотивом»
«Ястребы» проигрывали в серии со счетом 1:3, но сумели сравнять.
30 марта, 01:34
«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
28 марта, 18:38
Попытка сравнять счет в серии. «Авангард» встретится с «Локомотивом» в шестом матче
«Ястребы» отстают в раунде со счетом 2:3.
28 марта, 04:16
Не дали исправить ситуацию с «Локомотивом»: тренер «Авангарда» Кравец — об отставке
Контракт с наставником расторгли после двух домашних поражений в четвертьфинале.
19 марта, 10:02
Недалекое будущее аэропорта, новые соперники и наглые собаки. Главные темы недели
17 марта, 10:38

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