Могло быть жилье. Губернатор заявил, что омский аэропорт мешает развитию города

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил на сегодняшнем заседании архитектурно-градостроительного совета. Темой обсуждения стал проект строительства аэропорта Омск-Федоровка.
Как отметил глава региона, на территории пока что находятся 83 заброшенных объекта. Большая часть из них пришла в негодность за долгие годы, постройки нужно демонтировать.
Тем временем пассажиропоток действующего в черте города аэропорта имени А. М. Карбышева стремительно растет и объективно не вмещает столько человек. Более того, из-за этого аэровокзала Омск не может развиваться на полную мощность. К слову, «Омск-Федоровка» должен принимать в год 3 млн пассажиров.
Если убрать объект, то на чистом участке можно будет заняться застройкой жилого комплекса. По подсчетам экспертов, на месте аэропорта возможно построить 4 млн кв м жилья. С появлением новых домов расселят больше 10 тыс человек.
Хоценко уточнил, что президент Путин поддержал строительства объекта. В правительстве Омской обговорили финансовую сторону проекта, а технические параметры одобрены Минтрансом РФ. Архитекторами подготовлены семь эскизов того, как может выглядеть долгожданный аэропорт. Участники заседания выберут четыре проекта, а потом предложат омичам проголосовать за лучший.