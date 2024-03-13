Могло быть жилье. Губернатор заявил, что омский аэропорт мешает развитию города

Тем временем пассажиропоток действующего в черте города аэропорта имени А. М. Карбышева стремительно растет и объективно не вмещает столько человек. Более того, из-за этого аэровокзала Омск не может развиваться на полную мощность. К слову, «Омск-Федоровка» должен принимать в год 3 млн пассажиров.