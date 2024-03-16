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Омский «Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом» в первом матче ¼ финала

«Будет противостояние»: омский «Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом»

16 марта 2024, 02:07
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом» в первом матче ¼ финала

В минувшем регулярном сезоне команды дважды играли друг с другом. Один матч остался за «ястребами», второй — за ярославцами.

Сегодня, 16 марта, на льду G-Drive Арены пройдет первая встреча между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» в рамках ¼ финала Кубка Гагарина. Начало матча в 16:30.

В минувшем регулярном сезоне команды встречались дважды. Одну победу на домашней площадке одержал «Авангард» — 4:1. С таким же счетом «ястребы» уступили ярославцам на выезде.

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин поделился мнением о предстоящем матче.

«У нас отличное большинство. У нас есть ребята, которые много забивают и умеют это делать. У „Локомотива“ системность, которая идет от обороны. Думаю, будет противостояние», — рассказал нападающий «ястребов».

Напомним, в первом раунде плей-офф «Авангард» одолел тольяттинскую «Ладу» со счетом в серии 4:1. «Локомотив» начал игры на вылет с московским ЦСКА и обыграл армейцев — также 4:1.

Ранее свою оценку предстоящей серии дал главный тренер омской команды Михаил Кравец:

Ставка на первую игру: тренер «Авангарда» — о готовности к серии с «Локомотивом»
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#Спорт#Евгений Игишев
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