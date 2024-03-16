«Будет противостояние»: омский «Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом»

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
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Сегодня, 16 марта, на льду G-Drive Арены пройдет первая встреча между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» в рамках ¼ финала Кубка Гагарина. Начало матча в 16:30.
В минувшем регулярном сезоне команды встречались дважды. Одну победу на домашней площадке одержал «Авангард» — 4:1. С таким же счетом «ястребы» уступили ярославцам на выезде.
Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин поделился мнением о предстоящем матче.
«У нас отличное большинство. У нас есть ребята, которые много забивают и умеют это делать. У „Локомотива“ системность, которая идет от обороны. Думаю, будет противостояние», — рассказал нападающий «ястребов».
Напомним, в первом раунде плей-офф «Авангард» одолел тольяттинскую «Ладу» со счетом в серии 4:1. «Локомотив» начал игры на вылет с московским ЦСКА и обыграл армейцев — также 4:1.
Ранее свою оценку предстоящей серии дал главный тренер омской команды Михаил Кравец: