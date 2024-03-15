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Published Сегодня, 07:50

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иллюстрация

Отогнали прохожие. Бастрыкин отреагировал на нападение собак в Омске на школьника

15 марта 2024, 07:50
Фото: Город55
иллюстрация

Бастрыкин проследит за работой следкома после нападения собак на ребенка в Омске

Мальчик получил травму ноги по пути в школу, когда его встретили во дворе агрессивные собаки.

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, в котором пострадал ребенок. На него напала стая бездомных собак. Это случилось утром в среду, 13 марта.

Ребенок шел в школу по улице Олимпийской, как вдруг на него напали псы. Четыре взрослых собаки настигли мальчика во дворе и успели укусить за ногу. Прохожие смогли вовремя отогнать их и помогли школьнику.

Следователи организовали доследственную проверку по данному поводу. Теперь глава местного следкома Олег Винников должен предоставит информацию Бастрыкину о том, как двигается работа.

Кстати, на происшествие реагировали представители «Муниципального приюта для животных». Прочитать их комментарий можно по ссылке ниже.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Бездомные собаки#Новости#Бездомные животные#СУ СКР Омской области#Нападение на ребенка#Алина Ясинская#СУ СК России
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