Отогнали прохожие. Бастрыкин отреагировал на нападение собак в Омске на школьника

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:53
Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, в котором пострадал ребенок. На него напала стая бездомных собак. Это случилось утром в среду, 13 марта.
Ребенок шел в школу по улице Олимпийской, как вдруг на него напали псы. Четыре взрослых собаки настигли мальчика во дворе и успели укусить за ногу. Прохожие смогли вовремя отогнать их и помогли школьнику.
Следователи организовали доследственную проверку по данному поводу. Теперь глава местного следкома Олег Винников должен предоставит информацию Бастрыкину о том, как двигается работа.
Кстати, на происшествие реагировали представители «Муниципального приюта для животных». Прочитать их комментарий можно по ссылке ниже.