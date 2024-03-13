Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу

Добавим, что директор мастер-планирования УК «Аэропорты регионов» Алексей Богатырев озвучил технические параметры будущего аэропорта в Федоровке. Его пропускная способность будет около 3,5 млн пассажиров в год, что почти в два раза превышает сегодняшние значения. Длина взлетной полосы составит 3200 метров, в планах сделать 25 мест стоянок воздушных суден (на 2035 год), сам терминал площадью 30 тысяч кв. м, семь телескопических трапов, обустроить привокзальную площадь (около 25 тысяч кв. м) и парковку на тысячу машино-мест.