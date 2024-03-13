Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В стенах омского Конгресс-холла сегодня, 13 марта, прошло заседание архитектурно-градостроительного совета, темой которого стало строительство будущего аэропорта Омск-Федоровка и выбор дизайн-проектов для народного голосования.
На территории аэропорта собираются разместить не только пассажирский, грузовой терминалы, административные здания, но и гостиницу с железнодорожной станцией. Гостиница по планам должна быть рассчитана на 150-250 человек, иметь 3 или 4 звезды, а ее здание — быть не выше пяти этажей.
Строительством гостиницы займется не УК «Аэропорты регионов», которая возводит сам аэропорт. Выяснилось, что этот объект вызвался построить другой инвестор — компания «Основа Холдинг», гендиректором которой выступает Александр Антропенко.
«Хотелось бы чтобы гостиница появилась вместе с аэропортом. Для этого у нас есть потенциальный инвестор, местный, который будет строить пятизвездочную гостиницу в центре Омска. Компания „Основа холдинг“ проявила инициативу, а нам хорошо», — отметил губернатор Виталий Хоценко.
По железнодорожной станции решения пока нет, но работа по этому вопросу, как заверил Хоценко, ведется. При этом отстроить ж/д станцию рассчитывают с крытым пешеходным переходом.
Добавим, что директор мастер-планирования УК «Аэропорты регионов» Алексей Богатырев озвучил технические параметры будущего аэропорта в Федоровке. Его пропускная способность будет около 3,5 млн пассажиров в год, что почти в два раза превышает сегодняшние значения. Длина взлетной полосы составит 3200 метров, в планах сделать 25 мест стоянок воздушных суден (на 2035 год), сам терминал площадью 30 тысяч кв. м, семь телескопических трапов, обустроить привокзальную площадь (около 25 тысяч кв. м) и парковку на тысячу машино-мест.
«Все объекты, которые с 1992 года на стройплощадке стоят, пришли в негодность. Сейчас мы сделаем инвентаризацию и будем понимать, что точно будем сносить, а что еще хоть как-то можно использовать», — сообщил Богатырев.
Ранее Город55 рассказывал, какие проекты архитектурных бюро вышли в финальное народное голосование. Их разработали «Студия 44», «Хвоя», «АйЭндДи» и «ЮНК Интерьер». Отдать свой голос за понравившуюся концепцию можно в телеграм-канале губернатора Омской области до 29 марта.