Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

иллюстрация

«Косули закончились, ждут людей теперь». Омичи с Левобережья пожаловались на собак

14 марта 2024, 05:29
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске жители Левобережья пожаловались на стаи бродячих собак

Стаи собак заметили в домах поселка Новостройка и парке Победы.

Накануне в паблике «Инцидент Омск» опубликовали видео, на котором стая бродячих собак бегает по Кировскому округу. Автор поста уточняет, что животные находятся во дворе жилых домов поселка Новостройка.

«Просто ужас! Как теперь ходить по улицам?» — пишет омичка.
скриншотскриншот
скриншот
Фото: «Инцидент Омск»

Чуть позже в сообществе «Омск |Регион-55|REGIK55» местный житель поделился видео из Парка Победы, где также заметили стаю собак.

скриншотскриншот
скриншот
Фото: «Инцидент Омск»

В комментариях омичи разделились во мнениях. Одни опасаются за свою жизнь и безопасность детей, а другие считают, что собаки вполне могут гулять в парках. Также один из комментаторов предположил, что «косули закончились, ждут людей теперь».

Напоминаем, что на территории садовых товариществ было обнаружено 229 мертвых косуль. Позже жители Омска начали находить изувеченных животных в разных местах. Например, множество трупов было обнаружено вдоль дороги на территории Любинского района и в Советском парке. Застрявшую косулю в парке заживо растерзали и съели бездомные собаки.

Бастрыкин взялся за дело о нападении бродячих собак на школьницу и беременную омичку
Узнать подробнее
Читайте также:
Покусали за ногу. В Чкаловском поселке Омска на ребенка напала стая бродячих собакЗагнали на дерево. Сотрудники Росгвардии спасли омичку от стаи бродячих собак
#Общество#Омск#Омская область#Собаки#Бездомные собаки#Новостройка#Новости#Опасность#Кировский округ#Стая#Парк Победы#Косули
Подпишитесь
Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки
Вчера, 05:18
Шокирующие цифры: в Омской области водители массово сбивают пешеходов
Вчера, 02:58
Выходные в Омской области начнутся с потепления до +4 градусов и первого дождя
Сегодня, 03:19
В Омске представили семь проектов аэропорта «Федоровка». Показываем, как они выглядят
Вчера, 07:45
Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась
Вчера, 05:06
Бывшие ученики азовской школы заступились за педагога, который избил ребенка на уроке
Вчера, 10:07