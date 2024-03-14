«Косули закончились, ждут людей теперь». Омичи с Левобережья пожаловались на собак

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Накануне в паблике «Инцидент Омск» опубликовали видео, на котором стая бродячих собак бегает по Кировскому округу. Автор поста уточняет, что животные находятся во дворе жилых домов поселка Новостройка.
«Просто ужас! Как теперь ходить по улицам?» — пишет омичка.
Чуть позже в сообществе «Омск |Регион-55|REGIK55» местный житель поделился видео из Парка Победы, где также заметили стаю собак.
В комментариях омичи разделились во мнениях. Одни опасаются за свою жизнь и безопасность детей, а другие считают, что собаки вполне могут гулять в парках. Также один из комментаторов предположил, что «косули закончились, ждут людей теперь».
Напоминаем, что на территории садовых товариществ было обнаружено 229 мертвых косуль. Позже жители Омска начали находить изувеченных животных в разных местах. Например, множество трупов было обнаружено вдоль дороги на территории Любинского района и в Советском парке. Застрявшую косулю в парке заживо растерзали и съели бездомные собаки.