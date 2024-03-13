Покусали за ногу. В Чкаловском поселке Омска на ребенка напала стая бродячих собак

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Сообщение об инциденте появилось в паблике «Омск Live». Жительница Чкаловского поселка рассказал, что сегодня утром на ребенка в ее дворе напала стая бродячих собак. Они укусили мальчика за ногу. Омичка наблюдала за происходящим из окна и уверяет, что школьник никак не привлекал внимание животных и вел себя спокойно.
«Сегодня между домами № 3 и 4 на улице Олимпийской в Чкаловском поселке, ребенок шел в школу №45. На него напали 4 собаки и покусали за ногу. Ребенок шел спокойно, никого не трогал. Видела все в окно, прохожие разогнали собак, а ребенка отвели в школу. Сколько это еще будет продолжаться? Сколько людей должны покусать собаки, чтоб их убрали с улиц города?» — написала женщина.
На ситуацию отреагировали в администрации Омска и призвали набраться терпения. В мэрии объяснили, что «Муниципальный приют для животных» обрабатывает заявки на отлов собак в течение 19 дней.
«Завтра же бригада отлова „Муниципального приюта для животных“ будет направлена для обследования и отлова по указанному вами адресу. Ежедневно в „Муниципальный приют для животных“ поступают десятки обращений, выехать на отлов сразу по всем адресам невозможно, просим вас проявить понимание», — ответили в администрации.