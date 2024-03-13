Покусали за ногу. В Чкаловском поселке Омска на ребенка напала стая бродячих собак

Сообщение об инциденте появилось в паблике «Омск Live». Жительница Чкаловского поселка рассказал, что сегодня утром на ребенка в ее дворе напала стая бродячих собак. Они укусили мальчика за ногу. Омичка наблюдала за происходящим из окна и уверяет, что школьник никак не привлекал внимание животных и вел себя спокойно.