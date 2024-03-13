Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Иллюстрация

Покусали за ногу. В Чкаловском поселке Омска на ребенка напала стая бродячих собак

13 марта 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Чкаловском поселке Омска на ребенка напала стая бродячих собак

Об инциденте рассказала местная жительница, пострадавшим оказался школьник, живущий неподалеку.

Сообщение об инциденте появилось в паблике «Омск Live». Жительница Чкаловского поселка рассказал, что сегодня утром на ребенка в ее дворе напала стая бродячих собак. Они укусили мальчика за ногу. Омичка наблюдала за происходящим из окна и уверяет, что школьник никак не привлекал внимание животных и вел себя спокойно.

«Сегодня между домами № 3 и 4 на улице Олимпийской в Чкаловском поселке, ребенок шел в школу №45. На него напали 4 собаки и покусали за ногу. Ребенок шел спокойно, никого не трогал. Видела все в окно, прохожие разогнали собак, а ребенка отвели в школу. Сколько это еще будет продолжаться? Сколько людей должны покусать собаки, чтоб их убрали с улиц города?» — написала женщина.

На ситуацию отреагировали в администрации Омска и призвали набраться терпения. В мэрии объяснили, что «Муниципальный приют для животных» обрабатывает заявки на отлов собак в течение 19 дней.

«Завтра же бригада отлова „Муниципального приюта для животных“ будет направлена для обследования и отлова по указанному вами адресу. Ежедневно в „Муниципальный приют для животных“ поступают десятки обращений, выехать на отлов сразу по всем адресам невозможно, просим вас проявить понимание», — ответили в администрации.
Жительница Омской области добилась компенсации от владельца собаки, укусившей ее сына
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Дети#Бездомные собаки#Новости#Собака#Укусила собака#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Лакомое место. Омичи переживают, что их дом на Кемеровской снесут ради застройки
Сегодня, 05:18
Шокирующие цифры: в Омской области водители массово сбивают пешеходов
Сегодня, 02:58
Игрока «Авангарда» Буше признали лучшим нападающим КХЛ в первом круге плей-офф
Сегодня, 14:11
В Омске представили семь проектов аэропорта «Федоровка». Показываем, как они выглядят
Сегодня, 07:45
Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась
Сегодня, 05:06
Бывшие ученики азовской школы заступились за педагога, который избил ребенка на уроке
Сегодня, 10:07