Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе

Однако ничто на Земле не постоянно: иногда не хватает какой-то секунды, чтобы спасти положение. Иначе матч с магнитогорским «Металлургом» просто не назвать. Со счетом 3:4 «ястребы» уступили хозяевам льда. Причем омичи держались как могли — матч завершился в дополнительное время, в основное «Авангард» смог удержать паритет. Каковы будут итоги следующего матча? Неизвестно. Но — мы точно знаем, что пройдет он 6 февраля в Омске: «ястребы» схлестнутся с питерским «СКА».