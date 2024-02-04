Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На этой неделе стали известны итоги расследования регионального следственного комитета, длившегося почти два с половиной месяца. Напомним, вопиющий в своей жестокости случай произошел 18 декабря 2023 года: прохожий заметил в мусорном баке тело младенца. Как выяснилось немногим позже, смерть ребенка произошла от обморожения. Но — виновница найдена: информация об этом появилась 1 февраля. Однако — выяснились куда более страшные подробности:
Женщина долго заметала следы: после совершения преступления, она решила сменить адрес проживания и переехать в другой район города, чтобы скрыться от полиции, ну, а уже имеющихся детей она оставила у родственников в Большеречье. Вот только момент выноса тела младенца попал в объектив одной из камер видеонаблюдения.
Расследование уголовного дела все еще продолжается. Ближайшие полтора месяца мать погибшей девочки проведет в СИЗО — суд посчитал, что она может скрыться. Вместе с тем остается вероятность что срок продлят.
31 января омский «Авангард» вернулся из Астаны с победой: «Барысу» не смогли помочь родные стены. Счет 3:1, а горечь от поражения в матче с «Трактором» немного притупилась. Первый период матча с астанчанами, конечно, не задался, но позже сравняли счет и вырвались вперед. Итог понятен — омичи с триумфом вернулись домой.
Однако ничто на Земле не постоянно: иногда не хватает какой-то секунды, чтобы спасти положение. Иначе матч с магнитогорским «Металлургом» просто не назвать. Со счетом 3:4 «ястребы» уступили хозяевам льда. Причем омичи держались как могли — матч завершился в дополнительное время, в основное «Авангард» смог удержать паритет. Каковы будут итоги следующего матча? Неизвестно. Но — мы точно знаем, что пройдет он 6 февраля в Омске: «ястребы» схлестнутся с питерским «СКА».
Минувшая неделя была и горячей: омским спасателям пришлось разбираться с несколькими серьезными возгораниями. Одно из них случилось после полудня 29 января: вспыхнула трехкомнатная квартира в доме №12 по улице Гашека. Огонь удалось локализовать, но что важнее — никто не пострадал: 40 жителей подъезда эвакуировались самостоятельно. Но, что примечательно, сразу после пожара на место выдвинулись сотрудники прокуратуры — устанавливать обстоятельства случившегося.
В области тоже было не все спокойно: ночью 31 января загорелся частный дом в поселке Калинино. Чтобы победить огонь, пришлось привлечь 25 человек личного состава и пригнать пять машин. Но увы: прожорливый огонь успел уничтожить дом и хозпостройку — повреждения были настолько серьезны, что их пришлось разобрать.
А некоторые несчастные случаи становятся буквально вспышкой из прошлого. Так, например, на этой неделе в Советском районном суде выступил обвинитель. Предмет разбирательства — подрядчика и начальника цеха АО «ТГК-11» обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Тогда, в 2022 году, при разборке металлических конструкций обвиняемые использовали сварку. И неосторожное обращение с огнем повлекло за собой гибель человека и уничтожение 25 домов. Следующее заседание назначено на 27 февраля — суд заслушает доводы стороны защиты.