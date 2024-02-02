Задушила и положила в пакет. Омичку, которая убила младенца, отправили в СИЗО

Известно, что у нее уже есть двое несовершеннолетних детей. Они проживают вместе с отцом. Сама же мать не работает и не имеет постоянного места жительства. До этого она снимала квартиру, но собственник отказался продлевать с ней договор аренды, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.