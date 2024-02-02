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Омичку, которая убила младенца и выбросила тело в мусорный бак, отправили в СИЗО

Задушила и положила в пакет. Омичку, которая убила младенца, отправили в СИЗО

2 февраля 2024, 07:29
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Омичку, которая убила младенца и выбросила тело в мусорный бак, отправили в СИЗО

Стало известно, что у женщины не было постоянного места жительства и работы.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что обвиняемую в убийстве новорожденного отправили в СИЗО. Она будет находиться под стражей полтора месяца, пока идет расследование уголовного дела.

Жестокая расправа над младенцем произошла 18 декабря 2023 года. Тело обнаружили прохожие в мусорном контейнере по улице Малиновского. Оно было завернуто в полиэтиленовый пакет.

Оперативники нашли мать и предъявили ей обвинение по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). Как считает следствие, 30-летняя женщина родила доношенную девочку дома в ванне, подождала, пока малышка задохнется, и отнесла труп на помойку.

Известно, что у нее уже есть двое несовершеннолетних детей. Они проживают вместе с отцом. Сама же мать не работает и не имеет постоянного места жительства. До этого она снимала квартиру, но собственник отказался продлевать с ней договор аренды, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В Первомайском районном суде посчитали, что женщина может скрыться, так что ее заключили под стражу. В дальнейшем срок содержания ее в СИЗО возможно продлят, отмечают в региональном следкоме. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что прошлой осенью в Омской области нашли живого ребенка. Мальчик лежал абсолютно голый в траве и плакал. Его случайно услышала женщина, проходившая в тот час в парке. Младенец уцелел благодаря ей — она вызвала скорую помощь и другие спецслужбы. Правоохранительные органы долго искать мать. В итоге в отношении ее также возбудили уголовное дело.

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