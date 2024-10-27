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Металлург

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Октябрь
Долгожданная победа, Бобровая Луна и магнитные бури. Омск в воскресенье
27 октября, 14:28
«Получилось дожать соперника»: тренер «Авангарда» — о победе над «Металлургом»
27 октября, 14:00
Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
27 октября, 13:23
Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом
27 октября, 12:54
Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»
23 октября, 15:56
Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что команда будет выигрывать
13 октября, 03:33
В Омске планируют отстранить главного тренера «Авангарда» Звягина от работы
12 октября, 04:09
«Не смогли подобрать ключи»: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Барысу»
11 октября, 04:06
Июль
Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»
Алексей Мурыгин выступал в составе «ястребов» в сезоне-2018/2019.
10 июля, 10:09
Апрель
«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона
Игру «ястребов» в сезоне-2023/2024 прокомментировал главный тренер Сергей Звягин и генеральный менеджер Антон Курьянов.
3 апреля, 08:24
Март
Безумие и сигара Бардина. В Омске продают газету о триумфе «Авангарда» 2004 года
9 марта, 04:25
Февраль
«Авангард» в первом круге плей-офф встретится с тольяттинской «Ладой»
Соперник определился по итогу заключительной игры сезона с «Металлургом».
26 февраля, 16:39
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».
26 февраля, 16:20
Определится соперник в плей-офф. «Авангард» в Магнитогорске сыграет с лидером Востока
Исход поединка решит, с кем «ястребы» встретятся в первом раунде плей-офф.
26 февраля, 04:39
Второе место конференции. Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Трактором»
Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев льда: «ястребы» уступили серию буллитов.
25 февраля, 05:00
Будет реванш? Омский «Авангард» встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга
Прошлая игра между командами завершилась поражением «ястребов». По ходу матча омичи вели со счетом 2:1, но в итоге уступил 2:4.
20 февраля, 04:57
Пришла уверенность: вратарь «Авангарда» — о «сухаре» в матче с «Металлургом»
Голкипер смог отразить 41 бросок в створ ворот.
17 февраля, 16:12
Омский «Авангард» всухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
Матч завершился со счетом 3:0. У омичей забросили Иван Николишин, Дамир Жафяров, Артем Чмыхов.
17 февраля, 15:43
Битва лидеров Востока. Омский «Авангард» на домашнем льду примет «Металлург»
17 февраля, 01:18
Под сводами омской G-Drive Арены появится новый стяг. Его посвятят Мариненко
16 февраля, 06:32

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