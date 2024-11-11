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Барыс

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Ноябрь
Хоккеисты «Нефтехимика» проведут игру в золотых шлемах в честь 1000 матча
11 ноября, 10:51
Октябрь
Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом
27 октября, 12:54
«Не смогли подобрать ключи»: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Барысу»
11 октября, 04:06
«Авангард» на выезде с минимальным счетом проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу»
10 октября, 16:19
Отличные навыки. Омский «Авангард» предпочел Николишину защитника из Чехии
10 октября, 03:15
«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»
3 октября, 15:49
Август
«Локомотив» был быстрее. Кубок им. Блинова досрочно «ушел» от омского «Авангарда»
25 августа, 11:04
Омский «Авангард» проведет заключительный матч на мемориале Блинова с «Сибирью»
25 августа, 02:02
«Есть чувство расстройства»: нападающий Жафяров — об уходе из омского «Авангарда»
23 августа, 08:46
«Авангард» встретится с «Локомотивом» на мемориале Виктора Блинова
23 августа, 05:12
«Авангард» сегодня встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова
21 августа, 05:11
«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова
20 августа, 02:12
Июль
Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ
Даррен Диц провел в Лиге 428 матчей и забил 87 шайб.
11 июля, 10:10
Стало известно, где будет играть экс-нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров
В прошлом сезоне форвард набрал за «ястребов» 17 очков в 41 матче.
1 июля, 05:57
Июнь
От «Сибири» до «Куньлуня». КХЛ опубликовала календарь игр «Авангарда» в новом сезоне
Для «ястребов» чемпионат начнется с сибирского дерби.
11 июня, 09:29
Май
Три товарищеских матча. Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Минске
23 мая, 02:58
Февраль
Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе
4 февраля, 11:43
Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ
Хоккеисты показали результат в 54 гола на текущий момент регулярного чемпионата.
1 февраля, 08:23
В «Авангарде» рассказали, почему не играет вратарь Хомченко
У голкипера «ястребов» травма.
1 февраля, 06:42
Декабрь 2023
Омский «Авангард» бездарно и по-крупному проиграл «Барысу» из Астаны
Матч в столице Казахстана закончился со счетом 1:5 не в пользу «ястребов».
28 декабря 2023, 16:17

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