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Трактор

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Ноябрь
В КХЛ рассказали, какие команды примут участие в новом турнире формата «3×3»
18 ноября, 11:27
Октябрь
«Будем выходить из этой ситуации»: капитан «Авангарда» Шарипзянов обратился к омичам
24 октября, 02:42
Хорошо играли в отборе, но отдавали шайбу: Звягин — о поражении «Авангарда»
23 октября, 16:46
Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»
23 октября, 15:56
Омичи обожают хоккей. Новый председатель омского «Авангарда» пообщался с «ястребами»
17 октября, 02:49
«Нет такого понятия, как сдаться»: Звягин — о победе «Авангарда» над «Трактором»
15 октября, 04:23
Омский «Авангард» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счетом 3:1
14 октября, 16:16
Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о настрое перед матчем с «Трактором»
14 октября, 09:22
В штаб омского «Авангарда» хотят пригласить экс-тренера из «Сибири»
3 октября, 03:07
Сентябрь
Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4
27 сентября, 16:24
Август
«Локомотив» был быстрее. Кубок им. Блинова досрочно «ушел» от омского «Авангарда»
25 августа, 11:04
Омский «Авангард» проведет заключительный матч на мемориале Блинова с «Сибирью»
25 августа, 02:02
«Авангард» встретится с «Локомотивом» на мемориале Виктора Блинова
23 августа, 05:12
«Авангард» сегодня встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова
21 августа, 05:11
«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова
20 августа, 02:12
Заплатят 150 тысяч. Омичей зовут в поля работать трактористами
14 августа, 02:42
Июль
Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
22 июля, 06:50
Апрель
В Омской области впервые в этом сезоне загорелся лес
22 апреля, 09:02
Февраль
Второе место конференции. Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Трактором»
Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев льда: «ястребы» уступили серию буллитов.
25 февраля, 05:00
Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе
4 февраля, 11:43

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