В Омске нашли женщину, которая задушила новорожденного и выкинула в мусорный бак

Установлено, что 30-летняя омичка уже является матерью и воспитывает двоих детей. На допросе она рассказала, что беременность была незапланированной и нежеланной, поэтому она скрывала от близких свое положение. Ребенка она родила в домашней ванне, после чего дождалась, пока девочка задохнется, завернула ее в пакет и вынесла на помойку.