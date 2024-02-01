В Омске нашли женщину, которая задушила новорожденного и выкинула в мусорный бак

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Жестокое убийство новорожденной девочки произошло 18 декабря 2023 года в доме на улице Малиновского. Труп ребенка в мусорном баке заметил случайный прохожий, после чего об ужасающей находке сообщил в полицию.
Розыском матери младенца занималась оперативная группа опытных следователей, они собирали все факты и данные по крупицам, и это дало плоды: подозреваемая была найдена. Родство женщины и обнаруженного в мусорке младенца подтвердила сравнительная экспертиза буккального эпителия.
Установлено, что 30-летняя омичка уже является матерью и воспитывает двоих детей. На допросе она рассказала, что беременность была незапланированной и нежеланной, поэтому она скрывала от близких свое положение. Ребенка она родила в домашней ванне, после чего дождалась, пока девочка задохнется, завернула ее в пакет и вынесла на помойку.
Следователи предполагают, что смерть младенца действительно наступила от удушья, но это предстоит проверить с помощью повторной экспертизы. Сейчас подозреваемой предъявили обвинение в убийстве новорожденного (ст. 106 УК РФ), проверка по делу продолжается. Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о заключении омички под стражу, его также поддержала прокуратура Советского округа.