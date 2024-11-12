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Подрядчик

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Ноябрь
Никуда не торопились. Омскую фирму оштрафовали за медленный ремонт поликлиники
12 ноября, 11:31
Октябрь
В Омске на съезде с метромоста установят светофоры
29 октября, 10:01
В Омске ищут того, кто будет наводить порядок в облсуде
29 октября, 04:52
Сорвали все сроки. В Омске экс-подрядчика школы оштрафовали на 47 миллионов рублей
29 октября, 04:45
Халатное отношение. В Омске оштрафовали подрядчика, который затянул с ремонтом дороги
23 октября, 04:06
Омская мэрия нашла подрядчика, который займется освещением в Городском саду
19 октября, 12:32
Доросла до 3-го этажа. Омичам показали, как отстраивают гимназию на 3-й Транспортной
17 октября, 05:40
Подорожал за время простоя. В Омске одобрили проект 2-этажного детсада на Завертяева
11 октября, 07:41
Стало известно, когда в Омске достроят «скандальную» школу на Красном пути
10 октября, 07:45
Корректируют смету. В Омске одобрили проект многострадальной школы в Ясной Поляне
9 октября, 08:32
Год на работы. В Омской области за 250 миллионов отремонтируют мост через реку
8 октября, 09:12
Очередной перенос? Когда закончат ремонт омского ТЮЗа за 792 млн рублей
2 октября, 05:15
Отстают от сроков. Питерская фирма получила представление из-за ремонта омской школы
1 октября, 07:22
Сентябрь
С огромным видеоэкраном. В Омске «СтройТраст» за 250 млн отремонтирует парк Победы
30 сентября, 07:00
Предупреждение озвучено. Бульвар Архитекторов в Омске ремонтируют с недочетами
23 сентября, 09:15
Новосибирцы за 3 млн стали контролерами строительства школы в Серебряном береге Омска
23 сентября, 08:41
Снова какие-то проблемы? Омские дольщики бьют тревогу из-за долгостроя на Кирова
20 сентября, 08:46
В Омске ищут подрядчика, который за 250 млн займется благоустройством Парка Победы
17 сентября, 10:50
Ответственные за полив: «Братья Грин» из Омска получат почти 10 млн за Городской сад
16 сентября, 08:33
«Непредвиденные» траты. Стройка гидроузла под Омском подорожала до 5,4 млрд рублей
10 сентября, 07:00

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