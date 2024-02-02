Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»

Обмен шайбами продолжился с самого начала второй двадцатиминутки. На 22-й минуте матча Даниил Вовченко вывел «Металлург» вперед — 2:1. Ответ «ястребов» не заставил себя долго ждать. Спустя 40 секунд нападающий Иван Игумнов с передачи Николишина и Телегина отправил шайбу в ворота «магнитки». С середины второго периода игра заметно успокоилась. Однако, под занавес двадцатиминутки, успешно разыграв шайбу после вбрасывания, с передачи Дамира Шарипзянова защитник Семен Чистяков поразил ворота хозяев льда. На перерыв команды отправились с цифрами 3:2 в пользу «Авангарда».