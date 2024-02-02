Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Сегодня, 2 февраля, омский «Авангард» уступил на выезде магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:4. Матч завершился в дополнительное время.
Счет в игре на 12-й минуте открыл нападающий «Авангарда» Райан Спунер с передачи Владимира Ткачева и Семена Чистякова. Правда, впереди «ястребы» были недолго. Уже через две минуты нападающий «магнитки», ранее выступавший за Омск, Игорь Гераськин сравнял счет — 1:1. Больше в первом периоде заброшенных шайб не было, несмотря на обилие моментов.
Обмен шайбами продолжился с самого начала второй двадцатиминутки. На 22-й минуте матча Даниил Вовченко вывел «Металлург» вперед — 2:1. Ответ «ястребов» не заставил себя долго ждать. Спустя 40 секунд нападающий Иван Игумнов с передачи Николишина и Телегина отправил шайбу в ворота «магнитки». С середины второго периода игра заметно успокоилась. Однако, под занавес двадцатиминутки, успешно разыграв шайбу после вбрасывания, с передачи Дамира Шарипзянова защитник Семен Чистяков поразил ворота хозяев льда. На перерыв команды отправились с цифрами 3:2 в пользу «Авангарда».
В третьем периоде «Металлург» побежал отыгрываться. Первое удаление в матче произошло только на 48-й минуте, «Авангард» получил малый штраф за нарушение численного состава. На скамейку отправился Владимир Ткачев. А в это время на льду началась потасовка, судьи отправились смотреть видео, чтобы выяснить, кто виноват. За грубость по 2 минуты получили Иван Николишин из «Авангарда» и Денис Зернов из «Металлурга».
За три минуты до конца основного времени за удар клюшкой удалился Чистяков, и «Авангард» остался вчетвером. После «магнитка» сняла вратаря, а Данила Юров за 1 секунды до финальной сирены успел забросить шайбу — 3:3. Игра перешла в овертайм.
В дополнительное время сильнее оказались хозяева льда, хоккеист «магнитки» Данила Юров оформил дубль.
Следующую игру «Авангард» проведет на домашнем льду с питерским СКА. Матч состоится в следующий вторник, 6 февраля. Начало в 19:30.