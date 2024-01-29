Пострадавших нет. В омской многоэтажке случился крупный пожар

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
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Updated Сегодня, 13:39
Сообщение о возгорании в квартире дома №12 по улице Гашека поступило в пожарную часть сегодня, 29 января, в 16:51, на место сразу отправились спасатели.
Из охваченной пламенем трехкомнатной квартиры пожарные спасли трех человек, еще 40 жильцов дома смогли эвакуироваться самостоятельно, пострадавших, к счастью, не оказалось, сообщили в пресс-службе МЧС.
Всего при тушении огня работало 20 человек личного состава МЧС, на место выехало 4 пожарных автомобиля. Локализовать огонь удалось в 17:03.