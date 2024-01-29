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Пострадавших нет. В омской многоэтажке случился крупный пожар

29 января 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney
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В омской многоэтажке случился крупный пожар

40 жильцов смогли эвакуироваться до приезда спасателей.

Сообщение о возгорании в квартире дома №12 по улице Гашека поступило в пожарную часть сегодня, 29 января, в 16:51, на место сразу отправились спасатели.

Из охваченной пламенем трехкомнатной квартиры пожарные спасли трех человек, еще 40 жильцов дома смогли эвакуироваться самостоятельно, пострадавших, к счастью, не оказалось, сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего при тушении огня работало 20 человек личного состава МЧС, на место выехало 4 пожарных автомобиля. Локализовать огонь удалось в 17:03.

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#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные#Новости#Тушение пожара#Пожароопасность#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара
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