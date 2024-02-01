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100 млн ущерба. Подрядчик и начальник цеха «ТГК-11» попали под суд из-за пожара

1 февраля 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney
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Под суд попали подрядчик и начальник цеха «ТГК-11», обвиняемые в крупном пожаре

Виной всему — несоблюдение пожарной безопасности. В огне погиб местный житель и пострадали больше двух десятков домов.

В Советском районном суде выступил обвинитель по крупному делу о пожаре, который произошел в начале мая 2022 года. Подрядчик и начальник цеха АО «ТГК-11» обвиняются по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

Следствие предварительно предположило, что обвиняемые проводили демонтаж металлоконструкций с помощью сварки в микрорайоне Новоалександровка, хотя в Омской области действовал противопожарный режим. Произошло возгорание, которое быстро перекинулось на жилые дома.

Жертвой пожара стал один человек — 65-летний мужчина, он скончался. Также было уничтожено 25 строений, сумма ущерба для местных жителей составила более 100 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

В суде гособвинитель просил назначить виновным 3,5 года лишения свободы с учетом смягчающих обстоятельств. Прокурор настаивал на сохранении ареста дорогого автомобиля, земельных участков, помещения и банковских счетов обвиняемых, так как пострадавшим омичам нужно возместить ущерб.

Следующее заседание пройдет 27 февраля, на нем выступит сторона защиты.

Омская прокуратура проконтролирует установление причины крупного пожара в жилом доме
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