100 млн ущерба. Подрядчик и начальник цеха «ТГК-11» попали под суд из-за пожара

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Советском районном суде выступил обвинитель по крупному делу о пожаре, который произошел в начале мая 2022 года. Подрядчик и начальник цеха АО «ТГК-11» обвиняются по ч. 2 ст. 216 УК РФ.
Следствие предварительно предположило, что обвиняемые проводили демонтаж металлоконструкций с помощью сварки в микрорайоне Новоалександровка, хотя в Омской области действовал противопожарный режим. Произошло возгорание, которое быстро перекинулось на жилые дома.
Жертвой пожара стал один человек — 65-летний мужчина, он скончался. Также было уничтожено 25 строений, сумма ущерба для местных жителей составила более 100 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
В суде гособвинитель просил назначить виновным 3,5 года лишения свободы с учетом смягчающих обстоятельств. Прокурор настаивал на сохранении ареста дорогого автомобиля, земельных участков, помещения и банковских счетов обвиняемых, так как пострадавшим омичам нужно возместить ущерб.
Следующее заседание пройдет 27 февраля, на нем выступит сторона защиты.