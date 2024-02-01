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Published Сегодня, 06:01

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Появилось видео, как омичка выбросила новорожденную дочь в мусорку

1 февраля 2024, 06:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

В полиции опубликовали видео, как омичка выбросила младенца в мусорный бак

Также стало известно, что, после совершения преступления, женщина переехала в другой район, а детей оставила у родственников в области.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Женщина дала подробные показания и рассказала, что, после совершения преступления, решила сменить адрес проживания и переехать в другой район города, чтобы скрыться от полиции. Уже имеющихся детей она оставила у родственников в Большеречье.

Также была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из подъездов. На ней видно, как омичка выбрасывает мусорные пакеты, в одном из которых и находилась ее мертвая дочь.

Сейчас по факту преступления продолжается проверка, заведено уголовное дело по ст. 106 УК РФ. Напомним, что, по предварительным данным, причиной смерти ребенка стала асфиксия.

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