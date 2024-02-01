Появилось видео, как омичка выбросила новорожденную дочь в мусорку

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Женщина дала подробные показания и рассказала, что, после совершения преступления, решила сменить адрес проживания и переехать в другой район города, чтобы скрыться от полиции. Уже имеющихся детей она оставила у родственников в Большеречье.
Также была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из подъездов. На ней видно, как омичка выбрасывает мусорные пакеты, в одном из которых и находилась ее мертвая дочь.
Сейчас по факту преступления продолжается проверка, заведено уголовное дело по ст. 106 УК РФ. Напомним, что, по предварительным данным, причиной смерти ребенка стала асфиксия.