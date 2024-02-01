Появилось видео, как омичка выбросила новорожденную дочь в мусорку

Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Женщина дала подробные показания и рассказала, что, после совершения преступления, решила сменить адрес проживания и переехать в другой район города, чтобы скрыться от полиции. Уже имеющихся детей она оставила у родственников в Большеречье.