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Частный дом

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2024
Тушат 23 спасателя. В Омске на 20-й Линии горит частный дом
30 сентября, 08:35
Затопленные дачи, нашествие летучих мышей и непригодные дома. Омск сегодня
10 сентября, 15:11
58-е место в рейтинге. Омичам рассказали, сколько лет им придется копить на квартиру
26 июня, 03:23
Проникает на участки и огороды. Река Аркарка затопила улицы Тары во время разлива
17 апреля, 12:59
Рейтинг шаурмы, коттедж за 95 миллионов и неожиданное похолодание. Омск сегодня
6 апреля, 14:01
С бассейном и сауной. В Омске продают элитный коттедж за 95 миллионов рублей
6 апреля, 09:12
Семейная ипотека — 2024: условия, документы, нюансы для жителей Омской области
18 марта, 06:04
Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе
4 февраля, 11:43
Полутораметровые сугробы, смертельная авария и самые дорогие дома. Омск сегодня
16 января, 14:21
2023
В Омске за 10 млн рублей продают под снос деревянный частный дом на 1-й Северной
9 октября 2023, 05:06
Лучшие районы Омска для проживания в частном доме
11 августа 2023, 08:06
Четыре омских частных дома признали непригодными для проживания
21 июня 2023, 09:32
В центре Омска полностью выгорел частный дом
Обошлось без пострадавших. Ко времени прибытия пожарных дом горел по всей площади.
15 марта 2023, 08:45
В Омской области выгорел частный дом на 320 «квадратов» с двумя гаражами
Горело больше часа. Пожар в Омском районе тушил 41 сотрудник подразделения МЧС.
20 февраля 2023, 11:05
«Ирония судьбы» — омская версия. Мужчина ошибся адресом и обокрал хозяйку
Жительница Ленинского округа сначала обнаружила в постели незнакомого мужчину, а утром не досчиталась украшений и техники, хотя незнакомца она выгоняла до пропажи вещей.
8 февраля 2023, 12:46
2022
В Рязани обрушился двухэтажный дом. Под завалами могут находиться люди
На месте работают спасатели.
9 декабря 2022, 15:48
От лачуги до дворца. В Омской области построили за октябрь 315 частных домов
Самый большой дом за октябрь возвели в Омске, на 565,5 кв. м. Самый маленький дом построили в СНТ «Ландыш», там площади всего 19,6 кв. м.
14 ноября 2022, 11:23
2021
Карта земельной свободы: как будут застраивать Омск в ближайшие годы
28 февраля 2021, 05:27

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